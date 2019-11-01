Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Человек потерял здоровье в тюрьме и может стать инвалидом. А он, возможно, невиновен

Суд приостановил рассмотрение дела в отношении бывшего главного архитектора Минска Павла Лучиновича.

Человек потерял здоровье в тюрьме и может стать инвалидом. А он, возможно, невиновен
Сегодня в суде Заводского района Минска началось судебное разбирательство по уголовному делу по обвинению экс главного архитектора Минска Павла Лучиновича в получении взятки, передает tut.by

Самого экс-чиновника в суде нет, потому что он находится в больнице с параличом нижней части тела и не может ни ходить, ни сидеть. Процесс ведет судья Жанна Хвойницкая.

Павла Лучиновича задержали 16 марта 2019 года по подозрению в получении взятки в четыре тысячи долларов от индивидуального предпринимателя. На оперативном видео фигурировали деньги, находящиеся в авто.

Экс-чиновника обвиняют по части 1 и части 2 статьи 430 Уголовного кодекса — получение взятки и получение взятки повторно или в крупном размере. Вторым обвиняемым по делу проходит индивидуальный предприниматель Нонна Гришина. Она обвиняется по части 2 статьи 431 — передача взятки в крупном размере. 60-летняя женщина содержится под стражей.


В суде также присутствуют родственники Гришиной и Лучиновича. Сам Лучинович сейчас находится в больнице, куда его из СИЗО в начале сентября доставили с параличом нижней части тела и инфекционным диагнозом. Он и сегодня не ходит и даже не сидит самостоятельно. Мера пресечения экс-чиновнику изменена на залог.

На заседании судья сообщила, что в суд поступила справка от заведующего отделением гнойной хирургии 5 ГКБ, где сказано, что Лучинович проходит лечение в стационаре и по состоянию здоровья не может принимать участие в процессе. Срок лечения — до полугода, если будут осложнения — до 8 месяцев.

Адвокаты Лучиновича (их три) и адвокат Гришиной поддержали то, чтобы приостановить производство по делу до выздоровления экс-чиновника. Во-первых, он не давал показания и намерен озвучить их на суде. Во-вторых, действия обвиняемых взаимосвязаны. Прокурор Соколова не была против, Гришина — на усмотрение суда.

По словам защитника Лучиновича, его дело составляет 22 тома. Он начал ознакамливаться с ним в конце августа и успел ознакомится только с четырьмя томами, потому что попал в больницу. Несмотря на это, он вынужден был подписать протокол ознакомления с делом в числе прочего для того, чтобы ему изменили меру пресечения.

— Лучинович категорически настаивает на своем участии в судебном процессе, — сказала его адвокат Елена Чарей. По ее словам, ее подзащитный из-за болезни фактически не имел сил изучить дело и выработать свою позицию. Он перенес сложнейшую шестичасовую нейрохирургическую операцию. Более того, сейчас «ему угрожает инвалидность».

Суд решил приостановить рассмотрение дела в отношении Лучиновича, а в отношении Гришиной — продолжить.


Напомним, Павла Лучиновича задержали в машине. На оперативном видео фигурировали деньги, находящиеся в авто. Как рассказывал источник портала, несколько экспертиз показали, что Лучинович к этим купюрам не притрагивался. 

Второй эпизод, который вменяется Лучиновичу, — получение им шампанского и сладостей перед Новым годом от представителя коммерческой компании, говорил собеседник TUT.BY.

В связи с недавним совещанием у Лукашенко с силовиками на дело обратили дополнительное внимание, а руководство Мингорисполкома решило пока поставить на паузу поиск нового главного архитектора столицы.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Бурбалкі 30 10 2019
Ольга Карач
Зима ближе, чем кажется
Валерий Щукин
Фиаско генерала Носкевича
Сергей Балыкин
Рейтинг Doing business – все относительно
Петр Рудковский
Разгубленыя мужчыны галасуюць за папулістаў?


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru