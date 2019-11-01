Павла Лучиновича в получении взятки, передает Сегодня в суде Заводского района Минска началось судебное разбирательство по уголовному делу по обвинению экс главного архитектора Минскав получении взятки, передает tut.by





Самого экс-чиновника в суде нет, потому что он находится в больнице с параличом нижней части тела и не может ни ходить, ни сидеть. Процесс ведет судья Жанна Хвойницкая.





Павла Лучиновича задержали 16 марта 2019 года по подозрению в получении взятки в четыре тысячи долларов от индивидуального предпринимателя. На оперативном видео фигурировали деньги, находящиеся в авто.





Экс-чиновника обвиняют по части 1 и части 2 статьи 430 Уголовного кодекса — получение взятки и получение взятки повторно или в крупном размере. Вторым обвиняемым по делу проходит индивидуальный предприниматель Нонна Гришина. Она обвиняется по части 2 статьи 431 — передача взятки в крупном размере. 60-летняя женщина содержится под стражей.









В суде также присутствуют родственники Гришиной и Лучиновича. Сам Лучинович сейчас находится в больнице, куда его из СИЗО в начале сентября доставили с параличом нижней части тела и инфекционным диагнозом. Он и сегодня не ходит и даже не сидит самостоятельно. Мера пресечения экс-чиновнику изменена на залог.





На заседании судья сообщила, что в суд поступила справка от заведующего отделением гнойной хирургии 5 ГКБ, где сказано, что Лучинович проходит лечение в стационаре и по состоянию здоровья не может принимать участие в процессе. Срок лечения — до полугода, если будут осложнения — до 8 месяцев.





Адвокаты Лучиновича (их три) и адвокат Гришиной поддержали то, чтобы приостановить производство по делу до выздоровления экс-чиновника. Во-первых, он не давал показания и намерен озвучить их на суде. Во-вторых, действия обвиняемых взаимосвязаны. Прокурор Соколова не была против, Гришина — на усмотрение суда.





По словам защитника Лучиновича, его дело составляет 22 тома. Он начал ознакамливаться с ним в конце августа и успел ознакомится только с четырьмя томами, потому что попал в больницу. Несмотря на это, он вынужден был подписать протокол ознакомления с делом в числе прочего для того, чтобы ему изменили меру пресечения.





— Лучинович категорически настаивает на своем участии в судебном процессе, — сказала его адвокат Елена Чарей. По ее словам, ее подзащитный из-за болезни фактически не имел сил изучить дело и выработать свою позицию. Он перенес сложнейшую шестичасовую нейрохирургическую операцию. Более того, сейчас «ему угрожает инвалидность».





Суд решил приостановить рассмотрение дела в отношении Лучиновича, а в отношении Гришиной — продолжить.









Напомним, Павла Лучиновича задержали в машине. На оперативном видео фигурировали деньги, находящиеся в авто. Как рассказывал источник портала, несколько экспертиз показали, что Лучинович к этим купюрам не притрагивался.





Второй эпизод, который вменяется Лучиновичу, — получение им шампанского и сладостей перед Новым годом от представителя коммерческой компании, говорил собеседник TUT.BY.





В связи с недавним совещанием у Лукашенко с силовиками на дело обратили дополнительное внимание, а руководство Мингорисполкома решило пока поставить на паузу поиск нового главного архитектора столицы.