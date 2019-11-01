Склеить рану за секунды. Пауки помогли хирургам и их пациентам





Идею изобретения исследователи позаимствовали у пауков, "клей" которых позволяет ловить насекомых даже в дождливую погоду, поскольку паутина абсорбирует воду.





Студенты Массачусетского технологического института (MIT) попробовали создать похожий материал. Выяснилось, что он отлично склеивает кожу и легочную ткань свиней - а значит, его можно использовать в хирургии и в будущем он, возможно, позволит отказаться от необходимости наложения швов.





Впрочем, ученые отмечают, что об использовании нового материала на людях речь пока не идет: исследование еще не закончено, и на это потребуется по меньшей мере несколько лет.





Закрывать послеоперационные раны чрезвычайно сложно, поскольку края рассеченной ткани трудно свести вместе достаточно плотно из-за кровотечения и выделения других жидкостей.





Наложение швов не всегда эффективно справляется с этой задачей, а плохо закрытая рана угрожает заражением и может оказаться крайне болезненной для пациента.









Существующие на сегодняшний день склеивающие вещества для закрытия ран затвердевают лишь через несколько минут после нанесения, а за это время клей может просочиться глубже в организм, задев другие органы.





Именно поэтому ученые решили выяснить, нет ли в дикой природе более эффективной субстанции.





Пауки выделяют липкую жидкость, содержащую заряженные полисахариды, которые практически мгновенно абсорбируют жидкость с поверхности тела попавшего в паутину насекомого, что позволяет нитям паутины плотно прилипнуть к сухой добыче.





Ученые использовали для той же цели полиакриловую кислоту - они нанесли ее на обе стороны пластыря, чтобы тот мог быстро впитать жидкость по краям раны, соединив их как можно более плотно.





Если добавить в состав пластыря желатин или хитозан, тот может сохранять свою форму в течение нескольких дней и даже недель, утверждают ученые.





Новый пластырь уже был испробован на различных органах крыс и свиней - в том числе на тканях тонкой кишки, желудка, печени и кожи.





"Наносить швы на очень мягкие или легко травмируемые ткани - например, легких или трахеи - очень сложно, но с нашим пластырем их можно закрыть за пять секунд", - утверждает соавтор исследования Хюньву Юк.