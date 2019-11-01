Митрий Семенов-Олейников — один из молодых белорусских режиссеров, начавший сотрудничество с «Беларусьфильмом» после успеха за рубежом. Его короткометражка «Одной крови» стала первым белорусским фильмом на Каннском кинофестивале. На фото — режиссер во время съемок художественного фильма о зоне отчуждения после Чернобыльской катастрофы. Октябрь 2019 года. Фото — Natalia Fedosenko / TASS / Forum





Николай Лавренюк рассказал « Координатор национального конкурса фестивалярассказал « Белсату », что с чиновниками удалось найти общий язык – и в этом году ситуация с формированием программы изменилась.





«Не могу сказать, что чиновники теперь влияют на отбор фильмов. В первую очередь, это выбор дирекции фестиваля», – говорит Лавренюк.





В национальный конкурс документалок возвращается лента «Моя бабушка с Марса» Александра Михалковича, в основной – фильм Андрея Кутило «Стриптиз и война», созданный при участии «Белсат».





«Я благодарен тем, кто снял свои фильмы в нашу поддержку, поставив авторские амбиции ниже солидарности – Екатерине Маховой и Денису Путикову, сделавшим фильм «Перезимовать» [в этом году вернется на «Листопад». – Прим. «Белсат»], а также Светлане Козловской и Кириллу Галицкому [сняли с участия фильм «Пляж/Лес/Тамбур». – Прим. «Белсат»]. У этого были плоды, – говорит Андрей Кутило. – К «Листопаду» у меня претензий не было – это не их вина, они хотели включить фильмы в программу.





Фильмы заблокировало даже не Министерство культуры, а один-два человека, которые испугались неизвестно чего – политику фильм не затрагивает. Однако дошло до такого маразма, что люди перестраховались. Хорошо, что фильмы вернули в этом году. Это означает, что можно делать выводы и двигаться дальше, что наверху есть те, кто трезво смотрит на ситуацию и может избавиться от клише и страхов».





Организаторы Лістапада-2019 называют справедливым и правильным возвращение фильмов в конкурс фестиваля.





«Андрей Кутило – один из наших известных и очень сильных документалистов, снявший хорошую и качественную ленту. Нам важно ее показать», – говорит Николай Лавренюк.





Немного страшно, немного весело

Билеты на «Стриптиз и войну» распродали задолго до начала фестиваля. Похожая ситуация и с другим фильмом Кутило, «Summa», показ которого объединили с фильмом Максима Шведа «Чистое искусство» в связи с графиком кинотеатров.





«Фильмы по 50 минут, и так получилось, что мы не могли их развести, так как есть правила о паузе между сеансами, а фильмов много, они большие, поэтому решили объединить», – объясняет Николай Лавренюк.





«Чистое искусство» – своеобразный диалог художника Захара Кудина с работниками ЖЭСов, которые закрашивают граффити и надписи на домах, создавая в Минске галерею работ в стиле Казимира Малевича.





«Я люблю зрительское кино – не очень концептуальное, с какой-то драматургией. Это все есть в фильме, он будет интересен широкому кругу. Самое главное, что там есть атмосфера страны. Когда белорусы смотрят фильм за рубежом, то говорят, что это Беларусь, которую они помнят. Им немного страшно и немного весело», – говорит Максим Швед.





Автор уверен, что билеты на двойной сеанс раскупили из-за фильма «Summa», признанного лучшим среднеметражным фильмом на Фестивале документального кино в Амстердаме (IDFA), одном из важнейших в мире.





«В предыдущие годы залы в кинотеатре «Мир», отведенные под документальное кино, не заполнялись. Не заполнялись также залы национального конкурса – как игрового, так и документального. Сейчас какая-то волна – я сам удивлен», – говорит Андрей Кутило.





Организаторы Лістапада-2019 связывают интерес зрителей с появлением множества новых имен в белорусской документалистике.





«Пять-десять лет назад Беларусь не была так сильно представлена ​​на международных фестивалях, а сейчас никого не удивишь качественными белорусскими документальными фильмами, которые могут соревноваться на равных с фильмами из других стран мира, – говорит Николай Лавренюк. – Можно говорить о белорусской школе документального кино: в этих фильмах есть белорусская ментальность – мягкость, человеческое отношения к героям».





По мнению Андрея Кутило, в Беларуси создались условия, когда есть оборудование и люди, готовые иногда работать бесплатно – и уже не могут не снимать. Из-за отсутствия денег в Беларуси они ищут – и находят – альтернативное финансирование за рубежом. Это и провоцирует волну независимого кино в Беларуси, говорит он.





«Это замечают на «Беларусьфильме», куда сейчас пошел работать ряд молодых авторов – Александр Лаппо, Максим Швед, Дмитрий Дедок, Митрий Семенов-Олейников, Дарья Юркевич. Конечно, там не все просто и создаются схемы, которые не позволяют молодым авторам работать комфортно, но определенное движение идет. Уверен, что молодым нужно там работать и брать на это деньги налогоплательщиков, в том числе и мои», – добавляет Андрей Кутило.





По словам Николая Лавренюка, киноиндустрия в Беларуси еще не сформировалась.





«Глядя на ленты наших авторов, которые присылают на «Листопад», – качество растет, но с точки зрения индустрии больших изменений пока мы не видим. Каждый сам ищет возможности снять – и чаще всего это удается с помощью других стран. Это нормально, что страны объединяются – весь мир работает по таким принципам, – но хотелось бы, чтобы развивалась наша индустрия. А без помощи государства это трудно», – добавляет он.





В прошлом году Минкульт отклонил дирекцию Лістапада-2018 от отбора фильмов, назначив для этого специальную комиссию под руководством скандально известной первого заместителя министра культуры Беларуси Ирины Дриго.





Помимо фильмов Кутило и Михалковича, комиссия не допустила на фестиваль фильмы Андрея Кудиненко и Никиты Лаврецкого и Юлии Шатун.





Ирина Дриго продолжает работать в министерстве на посту начальника Главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства.





26-й Минский международный кинофестиваль Лістапада-2019 продлится до 8 ноября. В рамках национального конкурса можно будет увидеть пять художественных, девять документальных и шесть анимационных фильмов.