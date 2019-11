От AC/DC до Макса Коржа: белорусы выбрали песни для своих похорон

Оказалось, что 66% опрошенных слушателей (в опросе участвовали 1096 пользователей сервиса в возрасте от 18 до 63 лет из разных городов Беларуси. – Ред.) хотели бы уйти в мир иной с песней. Попрощаться с земной жизнью в тишине предпочли бы 4%. Еще 30% об этом никогда не задумывались.





Особенно неравнодушными к опросу оказались слушатели в возрасте 18–24 лет – на них приходится 57% ответов.



Какие песни белорусы выбирали для церемонии прощания?

Наиболее популярной для церемонии прощания стала рок-музыка. На первом месте среди предпочтений белорусов – композиция Highway To Hell австралийской группы AC/DC, на втором – Queen с The Show Must Go On. Третье место поделили трек «Танцуйте» хип-хоп-исполнителя ATL и «Похороны панка» группы «Король и Шут».





В топе пожеланий белорусских пользователей также оказались One More Light и In the End Linkin Park, «Горы по колено» и «Жить в кайф» Макса Коржа, «Тело» ЛСП.





В целом слушатели поделились на тех, кто настроен более лирично и выбрал композиции, например, My Way Фрэнка Синатры, I Giorni Людовико Эйнауди, Summertime Sadness Ланы Дель Рей и «Итоги» Земфиры, и на тех, кто предпочитает более жизнеутверждающий музыкальный аккомпанемент: It’s My Life Bon Jovi, «Вечно молодой» группы «Смысловые галлюцинации», «Устрой дестрой» Noize MC, «Районы-кварталы» группы «Звери» и Ready to Go от Hurts.





Но некоторые решили продолжать веселиться

Некоторые слушатели подошли к вопросу с иронией. Прощание с ними проходило бы под «Вместе весело шагать по просторам», «Седую ночь» группы «Ласковый май», «Я роняю Запад» FACE, «Убили негра» «Запрещенных барабанщиков», «Нон-стоп» группы «Пошлая Молли», марш «Прощание славянки», «Я Гуффи Губер» из мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны», «От винта» из мультфильма «Смешарики» и «Имперский марш» – главную тему «Звездных войн».





Также среди популярных групп и исполнителей, чьи композиции звучали бы на прощании, слушатели назвали еще Imagine Dragons, Lil Peep, Metallica, My Chemical Romance, Rammstein, XXXTentation, «Гражданскую оборону», «Сплин» и «ХЛЕБ».





А вот можно и плей-лист послушать



Слушайте <a id="bxid_128878" href="https://music.yandex.ru/users/yamusic-research/playlists/1055" >В последний путь: Беларусь</a> — <a id="bxid_69029" href="https://music.yandex.ru/users/yamusic-research" >Яндекс.Музыка</a> на Яндекс.Музыке