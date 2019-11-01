Тепло возвращается! В начале ноября до +16

- В ближайшие двое суток (в пятницу, 1 ноября, и субботу, 2 ноября) еще сохранится холодная погода, а с воскресенья потеплеет, - рассказали «Комсомолке» в Белгидромете. - В пятницу днем в Беларуси ожидается до +2…+8, возможен кратковременный дождь. В субботу преимущественно без осадков, ночью и утром слабый туман, гололед, максимальная температура днем +1…+7, по юго-западу до +10.





А в воскресенье погода улучшится: воздух прогреется до +6…+12, в Брестской и Гродненской областях - до +13…+15. В Минске ожидается около +10. Правда, не помешает захватить с собой зонты - на большей части Беларуси ожидаются кратковременные дожди.









Начало следующей недели ожидается еще более теплым: в понедельник днем столбик термометра поднимется до +9…+16, возможен дождь. Во вторник +7…+13, по юго-востоку до +15. По словам синоптиков, такая погода не характерна для ноября - она превышает климатическую норму на 2 - 4 градуса.





Кстати, если людей теплая погода обычно радует, то для некоторых животных она может оказаться губительной. Например, летучие мыши из-за высоких температур не могут заснуть, а из-за отсутствия корма (насекомые уже почти исчезли) - поесть, поэтому они могут погибнуть. А зайцы-беляки, которые сейчас меняют серый наряд на белый, будут очень хорошо заметны для хищников, пока не выпал снег