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"Убежать за 60 секунд": молодая пара сбежала с хостела через окно, не заплатив

Необычная история произошла в одном из хостелов Гродно ночью 30 октября.

Молодые клиенты поселились в семейном номере, но, не дожидаясь утра, выбрались через окно и убежали. При этом не заплатили за ночлег.

Утром в номере сотрудники хостела обнаружили 20 рублей из 70 положенных.

«Тут везде камеры, я не знаю, чем они думали, когда убегали, – рассказывает владелец хостела Сергей. – Пришли молодые ребята в полночь, у нас тогда терминал не работал, договорились утром разобраться с оплатой. Но на утро их не оказалось. Стали просматривать камеры и оказалось, что в 01.39 они решили выбраться из окна и покинуть хостел. После себя они оставили только 20 рублей».

Сергей в милицию не обращался. Говорит, пусть этот поступок будет на совести молодых ребят.

«Может они гродненские, может хотели уединиться. А может кто-то из них и приезжий. Я не знаю, но мне кажется, город должен знать этих “героев”. Я их буду ждать и мне будет приятно, если они заплатят полную сумму за снятый номер», – добавил Сергей.
Источник: hrodna.life
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