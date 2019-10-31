Молодые клиенты поселились в семейном номере, но, не дожидаясь утра, выбрались через окно и убежали. При этом не заплатили за ночлег.





Утром в номере сотрудники хостела обнаружили 20 рублей из 70 положенных.





«Тут везде камеры, я не знаю, чем они думали, когда убегали, – рассказывает владелец хостела Сергей. – Пришли молодые ребята в полночь, у нас тогда терминал не работал, договорились утром разобраться с оплатой. Но на утро их не оказалось. Стали просматривать камеры и оказалось, что в 01.39 они решили выбраться из окна и покинуть хостел. После себя они оставили только 20 рублей».





Сергей в милицию не обращался. Говорит, пусть этот поступок будет на совести молодых ребят.





«Может они гродненские, может хотели уединиться. А может кто-то из них и приезжий. Я не знаю, но мне кажется, город должен знать этих “героев”. Я их буду ждать и мне будет приятно, если они заплатят полную сумму за снятый номер», – добавил Сергей.