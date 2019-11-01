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Фотофакт: Пугачева в Минске - десятки поклонников и "Роллс-ройс" к поезду

Утром 1 ноября Алла Пугачева прибыла в Минск. На железнодорожном вокзале ее встречали преданные поклонники с шикарными букетами цветов.


Пугачева лучезарно улыбалась, примадонна выглядела шикарно: в черном пальто и эффектной шляпе. На груди - весомая цепь с ажурной подвеской, пишет КП.

Юбилейный концерт Аллы Пугачевой состоится вечером 2 ноября в "Минск-Арене".

Фото: Святослав Зоркий
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