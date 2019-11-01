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Уточнят данные — с 1 по 6 ноября к некоторым белорусам снова придут переписчики

Перепись населения завершилась 30 октября, однако по 6 ноября в дома белорусов снова могут постучаться переписчики.

Процедура повторного обхода продиктована международным опытом и позволяет специалистам удостовериться в качестве прошедшей кампании. Во время него переписчики уточнят некоторые данные либо закончат ранее незаполненную анкету. Адреса повторного опроса определят методом случайной выборки. В нем поучаствует каждый десятый житель республики, независимо от того, каким способом он прошел перепись: через интернет, на стационарном участке или при помощи специалиста.

Повторный опрос проведут сотрудники Белстата, которые возглавляли переписные участки, либо их помощники. Первые результаты кампании станут известны в феврале 2020-го.


Информация, полученная в ходе переписи населения, позволит органам власти определить актуальную демографическую ситуацию в стране. На основе этих данных будут разрабатываться социальные и экономические программы.
Mlyn.by
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