Процедура повторного обхода продиктована международным опытом и позволяет специалистам удостовериться в качестве прошедшей кампании. Во время него переписчики уточнят некоторые данные либо закончат ранее незаполненную анкету. Адреса повторного опроса определят методом случайной выборки. В нем поучаствует каждый десятый житель республики, независимо от того, каким способом он прошел перепись: через интернет, на стационарном участке или при помощи специалиста.





Повторный опрос проведут сотрудники Белстата, которые возглавляли переписные участки, либо их помощники. Первые результаты кампании станут известны в феврале 2020-го.









Информация, полученная в ходе переписи населения, позволит органам власти определить актуальную демографическую ситуацию в стране. На основе этих данных будут разрабатываться социальные и экономические программы.