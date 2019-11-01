За пытки 2-месячного ребенка в Гродно осудили 20-летнюю мать

Во время планового осмотра в поликлинике врачи заметили, что у двухмесячного ребенка ограничена подвижность одной ноги, а на теле ссадины. При обследовании выяснилось, что у ребенка также переломы бедра и ключицы.





Некоторые раны к моменту осмотра начали заживать, поэтому врачи заподозрили, что ребенка избивают постоянно. Когда стали задавать вопросы, 20-летняя мать делала вид, что не понимает, о чем идет речь.





По словам Гончаровой, следователи установили, что иногда мать била ребенка в ванне, и тот бился головой о стену. "Совместно проживающие люди рассказали, что женщина часто бросала малыша на пол, мебель. И слышали, как она нецензурно кричит на него", — говорит представитель СК.





Фигурантка уверяла, что у нее просто сдали нервы. Сперва она вместе с сожителем ходила в больницу к ребенку, но в последние две недели его пребывания у врача перестала.









Органы опеки признали, что ребенок находится в социально опасном положении и нуждается в государственной защите. Ему придали статус ребенка без попечения родителей и отправили в специализированное учреждение — дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики.





Женщину признали виновной в умышленном причинении тяжких телесных повреждений малолетнему ребенку, носящем характер пыток. Ей присудили семь лет лишения свободы, но сократили срок наказания на один год по амнистии.



