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За пытки 2-месячного ребенка в Гродно осудили 20-летнюю мать

Суд Октябрьского района Гродно вынес приговор 20-летней девушке. Ее признали виновной в умышленном избиении своего маленького ребенка, пишет TUT.by со ссылкой на официальную представительницу Следственного комитета Юлию Гончарову.

Во время планового осмотра в поликлинике врачи заметили, что у двухмесячного ребенка ограничена подвижность одной ноги, а на теле ссадины. При обследовании выяснилось, что у ребенка также переломы бедра и ключицы.

Некоторые раны к моменту осмотра начали заживать, поэтому врачи заподозрили, что ребенка избивают постоянно. Когда стали задавать вопросы, 20-летняя мать делала вид, что не понимает, о чем идет речь.

По словам Гончаровой, следователи установили, что иногда мать била ребенка в ванне, и тот бился головой о стену. "Совместно проживающие люди рассказали, что женщина часто бросала малыша на пол, мебель. И слышали, как она нецензурно кричит на него", — говорит представитель СК.

Фигурантка уверяла, что у нее просто сдали нервы. Сперва она вместе с сожителем ходила в больницу к ребенку, но в последние две недели его пребывания у врача перестала.


Органы опеки признали, что ребенок находится в социально опасном положении и нуждается в государственной защите. Ему придали статус ребенка без попечения родителей и отправили в специализированное учреждение — дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики.

Женщину признали виновной в умышленном причинении тяжких телесных повреждений малолетнему ребенку, носящем характер пыток. Ей присудили семь лет лишения свободы, но сократили срок наказания на один год по амнистии.
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