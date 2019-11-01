Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Четыре выходных подряд. Как будем отдыхать и работать в ноябре

Возможно, ноябрь нас не порадует погодой, но именно в этом месяце будет четыре выходных подряд. Как будем отдыхать и работать в ноябре — напоминает TUT.BY.


Согласно постановлению, принятому правительством, рабочий день переносится с пятницы, 8 ноября, на субботу, 16 ноября. При этом отдыхать мы будем 7 ноября (День Октябрьской революции), 8, 9, 10 ноября — то есть четыре дня подряд.

Вместе с тем, организациям с учетом специфики производства (работы) предоставляется право самостоятельно устанавливать иной порядок переноса рабочего дня.


Ближайшие «большие» праздники ожидаются на Новый год. Новогодняя неделя начинается с понедельника, 30 декабря. И согласно графику переносов на нынешний 2019 год, и понедельник, 30-го, и вторник, 31-го, — рабочие дни, а 1 и 2 января — выходные.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Бурбалкі 30 10 2019
Ольга Карач
Зима ближе, чем кажется
Валерий Щукин
Фиаско генерала Носкевича
Сергей Балыкин
Рейтинг Doing business – все относительно
Петр Рудковский
Разгубленыя мужчыны галасуюць за папулістаў?


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru