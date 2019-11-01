По их словам, под хакерскую атаку попали пользователи из 20 стран, в том числе, из США, Объединенных Арабских Эмират, Пакистана, Индии и Мексики. Ранее WhatsApp, который принадлежит Facebook, подал иск к израильскому разработчику NSO Group, обвинив его в слежке за пользователями. Иск подан в суд штата Калифорния.

По версии компании, NSO Group создала программу, с помощью которой хакеры смогли обнаружить уязвимость WhatsApp и получить доступ к переписке не менее 1400 человек. В иске указывается, что целью атаки были политические деятели, правозащитники, журналисты, адвокаты, а также оппозиционные политики, дипломаты и высокопоставленные представители иностранных правительств. В NSO Group отвергли обвинения, заявив, что ее продукты созданы для помощи правоохранительным органам в поимке преступников.





Об уязвимости в WhatsApp, которая позволяла при помощи голосовых звонков устанавливать на смартфон программу-шпион, в мае писала Financial Times. Чаще всего устанавливалась программа Pegasus, разработанная NSO Group.







