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Хакеры взломали смартфоны чиновников из 20 стран из-за уязвимости в WhatsApp

Ранее WhatsApp подал иск к израильскому разработчику NSO Group, обвинив его в слежке за пользователями.

Хакеры получили доступ к смартфонам высокопоставленных чиновников и военных из США и их стран-союзников. Доступ к телефонам им удалось получить через уязвимость в мессенджере WhatsApp, сообщает Reuters со ссылкой на источники. 

По их словам, под хакерскую атаку попали пользователи из 20 стран, в том числе, из США, Объединенных Арабских Эмират, Пакистана, Индии и Мексики. Ранее WhatsApp, который принадлежит Facebook, подал иск к израильскому разработчику NSO Group, обвинив его в слежке за пользователями. Иск подан в суд штата Калифорния.


По версии компании, NSO Group создала программу, с помощью которой хакеры смогли обнаружить уязвимость WhatsApp и получить доступ к переписке не менее 1400 человек. В иске указывается, что целью атаки были политические деятели, правозащитники, журналисты, адвокаты, а также оппозиционные политики, дипломаты и высокопоставленные представители иностранных правительств. В NSO Group отвергли обвинения, заявив, что ее продукты созданы для помощи правоохранительным органам в поимке преступников. 

Об уязвимости в WhatsApp, которая позволяла при помощи голосовых звонков устанавливать на смартфон программу-шпион, в мае писала Financial Times. Чаще всего устанавливалась программа Pegasus, разработанная NSO Group.
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