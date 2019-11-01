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Глава «Белавиа»: Пассажиров столько нет, чтобы лоукост запускать

Дешевые авиарейсы откладываются?

Чтобы в Беларуси появились лоукосты, нужны условия. Такое мнение высказал на пресс-конференции 31 октября глава «Белавиа» Анатолий Гусаров, передает «Минск-Новости».

— Сравнивая с тем же Wizz Air или Ryanair, не стоит забывать, где зарегистрированы данные компании, — заявил Гусаров. — В той же Ирландии (в связке с Ryanair) более щадящее налогообложение, в Европе в целом — иные, нежели в Беларуси и России, процентные ставки по кредитам. И самое главное — наличие большого пассажиропотока. У нас не так много направлений, по которым он может сложиться. Только сегментировано. К примеру, летом в Турцию. Массового и постоянного сообщения у нас нет ни с одной страной. Исключение составляет только московское направление.


А вот в Москву лоукост-маршрут есть — в аэропорт Жуковский.

Директор Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский отметил, что вопрос прихода лоукост-компаний прорабатывается:

— Наиболее верным решением ведомство считает вариант запускать лоукост силами «Белавиа». Зачем давать деньги кому-то, если можно субсидировать своего авиаперевозчика и создать экономические реалии, при которых свои могут предложить лоукост-тарифы на те или иные направления.


 
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