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Всё проверяется: экспресс-тест на наркотики из аптеки. Марихуана, кокаин – на что еще можно получить ответ?

В белорусских аптеках в свободной продаже имеются экспресс-тесты на определение наличия наркотических веществ в организме человека.

О том, употребление каких именно запрещенных веществ можно определить таким способом, рассказал главный врач Минского областного клинического центра «Психиатрия-наркология» Алексей Александров в программе «Марков. Ничего личного» на ОНТ. 


«Тест-полоски из аптеки имеют ограниченный диапазон. Они найдут марихуану. Действительно, очень важно понимать, что тест-полоски нужны, потому что потребление марихуаны сейчас в топе. Марихуана и гашиш изымаются достаточно быстро. Синтетические наркотики, стимуляторы – тоже тесты есть. К сожалению, Беларусь не минула волна кокаина, поэтому тесты на кокаин тоже доступны», - рассказал Алексей Александров.
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