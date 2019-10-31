О том, употребление каких именно запрещенных веществ можно определить таким способом, рассказал главный врач Минского областного клинического центра «Психиатрия-наркология» Алексей Александров в программе «Марков. Ничего личного» на ОНТ.









«Тест-полоски из аптеки имеют ограниченный диапазон. Они найдут марихуану. Действительно, очень важно понимать, что тест-полоски нужны, потому что потребление марихуаны сейчас в топе. Марихуана и гашиш изымаются достаточно быстро. Синтетические наркотики, стимуляторы – тоже тесты есть. К сожалению, Беларусь не минула волна кокаина, поэтому тесты на кокаин тоже доступны», - рассказал Алексей Александров.



