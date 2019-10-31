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В Бресте вынесен приговор гражданке Туркменистана, которая обвинялась в убийстве дочери

Тело девочки, завернутое в простыню, нашли в мае этого года на берегу водоема в Бресте.

Брестский областной суд 31 октября огласил приговор по уголовному делу в отношении Юлдуз Х., обвиняемой в убийстве заведомого малолетнего, лица, находящегося в беспомощном состоянии, пишет Брестская газета.


Женщина признана виновной. Ей назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также с нее в доход государства будут взысканы процессуальные издержки – почти 765 рублей.

Напомним, в мае этого года на берегу водоема в Бресте нашли тело девочки, завернутое в простыню. Было возбуждено уголовное дело, по подозрению в убийстве задержали мать ребенка, гражданку Туркменистана Юлдуз Х.

Как установило следствие, 17 марта женщина родила недоношенную девочку, 10 мая ребенка выписали из больницы. Но мать, не желая исполнять родительские обязанности, в квартире своего знакомого перекрыла дыхательные пути девочки, из-за чего ребенок умер. Чтобы скрыть преступление, мать спрятала тело в яме на берегу водоема.


На суде обвиняемая изменила показания, данные в ходе предварительного следствия. Она заявила, что во сне нечаянно придавила девочку своим телом, но из-за чувства вины, чтобы получить максималное наказание, до суда говорила, что сделала это намеренно.
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