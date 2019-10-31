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За тигров ответит? В Польше задержали россиянина, который вез через белорусско-польскую границу тигров

Польский министр хочет предложить правительству построить на границе центр по передержке животных.

К спасению животных в Польше привлекли даже антитеррористический отдел, пишет "Комсомолка". Директор зоопарка в Познани, который взял на себя ответственность за истощенных тигров, просила помощи у полиции, потому что одна тигрица вела себя агрессивно. Хищник мог в любой момент вырваться из расшатанной клетки. Полицейские с оружием были наготове, но сотрудники зоопарка решили действовать на свой страх и риск: дали тигрице успокоительное. К счастью, обошлось.


Транспортировку пережили все тигры. Двоих отправили в зоопарк в Чухлове, остальных оставили в Познани.

- Мальчик в очень плохом состоянии - с атрофией мышц, кашлем, грязный и истощавший. Страдал ужасно, он был в очень маленькой клетке - был в нее втиснут так, что не могли его оттуда вытащить! Не пил и не ел несколько дней. Будем сейчас зверя лечить, отогревать, кормить и поить, - рассказывают в зоопарке Познани.

Как долго тигров будут лечить в Познани, не известно. Тем временем дело взяла под контроль прокуратура. Водителя - 32-летнего россиянина - задержали. Окружная прокуратура Люблина намерена инициировать возбуждение уголовного дела о жестоком обращении с животными.

По информации польского пресс-агентства (PAP) об инциденте с тиграми проинформированы посольство Италии в Польше и итальянская ветеринарная служба.


Тем временем министр финансов Ежи Квециньски предложил создать вблизи границы с Беларусью центр по передержке нелегально перевозимых животных. Этот вопрос он намерен поднять на государственном уровне.
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