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Парень из Слуцка успешно прошёл кастинг программы «X-фактор»

Опубликован первый выпуск программы «X-фактор» с участием парня из Слуцка. На официальном YouTube-канале музыкального шоу «X-фактор» опубликовано первое видео выступления Ивана Филипенко.


Уроженец Копыльского района работал по распределению музыкальным руководителем в слуцком санатории «Солнышко», здесь парню и предложили попробовать себя на украинском телешоу.
 
Иван Чай, как называет себя музыкант и блогер, вышел на сцену уверенно, как профессиональный артист. Он поразил всех неординарным внешним видом, а затем и исполненной песней.


«Когда я вышел на сцену, произошёл диссонанс – вы сами всё увидите», — рассказывал Иван в интервью SlutskGorod.

Парень успешно прошёл кастинг и стал участником шоу.

В отборе юбилейного сезона шоу приняла участие ещё одна случчанка – Виктория Петрович. К сожалению, она не прошла на следующий этап конкурса.
slutsk24.by
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