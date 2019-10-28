Парень из Слуцка успешно прошёл кастинг программы «X-фактор»





Уроженец Копыльского района работал по распределению музыкальным руководителем в слуцком санатории «Солнышко», здесь парню и предложили попробовать себя на украинском телешоу.

Иван Чай, как называет себя музыкант и блогер, вышел на сцену уверенно, как профессиональный артист. Он поразил всех неординарным внешним видом, а затем и исполненной песней.









«Когда я вышел на сцену, произошёл диссонанс – вы сами всё увидите», — рассказывал Иван в интервью SlutskGorod.





Парень успешно прошёл кастинг и стал участником шоу.





В отборе юбилейного сезона шоу приняла участие ещё одна случчанка – Виктория Петрович. К сожалению, она не прошла на следующий этап конкурса.



