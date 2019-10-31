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Национальная школа пилотов может быть создана в Беларуси

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский, передает корреспондент БЕЛТА.

Артем Сикорский. Фото из архива

В этом году исполняется 45 лет Белорусской государственной академии авиации. К этому юбилею Министерство образования подтвердило открытие специальности по подготовке пилотов. "Мы готовим необходимые документы, обращение на имя главы государства, чтобы он поддержал подходы, разработанные Департаментом по авиации, академией по авиации, авиационными организациями, и мы открыли свою школу подготовки пилотов", - сказал Артем Сикорский.


Ранее, по его словам, в Беларуси коммерческих пилотов не готовили, они проходили подготовку в Российской Федерации, Украине, странах Балтии. "Сейчас мы хотим создать свою, национальную, школу, потому что в последнее время гражданская авиация находится в авангарде, активно развивается и дефицит летных кадров. Он существует в мире и уже становится актуальным для нас, поэтому подготовка пилотов для нас будет в приоритете", - подчеркнул директор департамента Минтранса.
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