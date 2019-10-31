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В Беларуси на 1000 женщин только 873 мужчины

На 1 января в Беларуси проживали 4 415,8 тыс. мужчин. Об этом говорится в обзоре Белстата к Всемирному дню мужчин, который отмечается в первую субботу ноября.

Согласно официальной статистике, в Беларуси на 1000 женщин только 873 мужчины.

фото носит илюстрационный характер

Каждый пятый белорусский мужчина проживает в Минске, а почти каждый четвертый – в сельской местности.

Среди городов, в которых мужчин больше женщин, – Островец, Горки, Шклов, Кличев, Буда-Кошелево, Пружаны и Ивацевичи.


Средний возраст белорусского мужчины — 37,7 года, в том числе в городах — 36,6, а на селе — 41,3. 68,1% мужчин в трудоспособном возрасте. В первый брак они в среднем вступают в 28,1 года.

Наибольшая доля мужчин среди тех, кто работает в строительстве (81,4%), в транспортной сфере (70%), а также в сельском, лесном и рыбном хозяйствах (60,6%).

Что касается здоровья, то физкультурой и спортом в свободное время занимается только 21,3% белорусских мужчин. 43,4% из них курят, а 18,9% – имеют избыточный вес.
МГ/АА belsat.eu
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