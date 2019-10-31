Похоже, нынешний «Лiстапад», в отличие от прошлого, пройдет без особой шумихи. Ни тебе сенсаций, ни скандалов, ни громких имен. Напомню: в 2018-м все только и говорили о ленте режиссера Дарьи Жук «Хрусталь» (на ММКФ претендовала на звание лучшего художественного отечественного фильма) и о бойкоте белорусских кинематографистов, которые посчитали, что отбор картин в Национальную программу излишне цензурирован. В 2019-м тем, кто не был допущен к участию в прошлый раз, дали добро, а нового «Хрусталя» так и не появилось.









Не ждем в гости и больших звезд мирового кинематографа. По словам директора программ игрового кино, конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории «Лiстападзiк» Игоря Сукманова, организаторам представлялась возможность привезти к нам актрису Жюльет Бинош. Однако дирекция решила потратить эти средства иначе: принять в Беларуси кинематографистов из России, Украины, Ирана, Китая, Чили и других стран, то есть большинство авторов конкурсных фильмов. Вот такая арифметика: одна яркая звезда по цене целой компании талантливых киношников, как бы цинично это ни звучало.









— Мы не хотим пускать пыль в глаза. Для нас важно, чтобы «Лiстапад» был местом для кинематографических встреч, — уточнил Игорь Сукманов.





— Бюджет фестиваля в этом году 450 тыс. долларов. Он консолидированный, у ММКФ два учредителя — Мингорисполком и Министерство культуры Беларуси. Естественно, есть партнеры и спонсоры. Это не самая большая сумма для аккредитованного фестиваля. К примеру, организовать кинофорум в Карловых Варах стоит около 2 млн евро, — пояснила директор «Лiстапада» Анжелика Крашевская.









Не ожидается у нас и мировых премьер, которые бывают на всех аккредитованных фестивалях. Почему?





— Мы не делаем на них ставку, — продолжает Игорь Сукманов. — Существуют кинофорумы, которые раньше называли фестивалями класса А: Берлинский, Каннский и другие, у них есть «право первой ночи» на картины. Мы делаем акцент на другом — премьерах на территории Беларуси. Также представляем кинематограф стран СНГ, Балтии, Восточной и Центральной Европы, а также Кубы, Китая и других, относившихся ранее к коммунистическому лагерю, за что и получили аккредитацию Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров. У всех фильмов уже были премьеры на больших и не очень кинофестивалях. Наша цель — собрать их вместе, чтобы показать, чем сегодня живут перечисленные выше страны, выделить лучшие картины о них в своеобразном кинопасьянсе.

Основной конкурс игрового кино

В главной программе «Лiстапада» заявлены 12 картин.





— Это фильмы, которые мы необязательно должны любить или хвалить. Лучше, если будем о них думать и спорить. Эти работы трогают своей актуальностью, привлекают кинематографическим языком и особым способом высказывания, — комментирует Игорь Сукманов.





Участвуют несколько картин из России, есть фильмы из Украины, Швеции, Грузии, Болгарии, Польши… Большинство режиссеров, за исключением, пожалуй, скандально известной Валерии Гай Германики, неизвестны белорусскому зрителю. Валерия, кстати, очень мечтала лично представить в Минске свою новую работу — картину «Мысленный волк». Но от поездки, скорее всего, откажется: беременна третьим ребенком и вот-вот должна родить.





Показы игровых фильмов из этой программы пройдут в кинотеатре «Центральный». Слоган фестиваля в этом году — «К радости». Но даже при беглом взгляде на картины становится понятно: радостного в них мало. К примеру, познакомимся с историями украинского солдата, страдающего посттравматическим стрессом («Атлантида»), освободившейся из тюрьмы врача, которая столкнулась с черствостью общества («Вдох-выдох»), китайской семьи, которую вынудили прервать вторую беременность, а после погиб первый ребенок («Прощай, сын мой»).





Впрочем, в подборке картин с подобным настроением нет ничего удивительного. Ведь за последние 10 лет Гран-при «Лістапада» были удостоены фильмы «Счастье мое» и «В тумане» Сергея Лозницы, «Ида» Павла Павликовски, «Племя» Мирослава Слабошпицкого. Они тоже не щадят зрителя, не смягчают действительности и не пытаются прикрыть чужую боль.

Основной конкурс документального кино

В этом году «документалка» переезжает. Долгое время хроники показывали в кинотеатре «Мир». Где их смотреть теперь?





— Для показов неигрового кино в «Мире» слишком большие залы. И они, к сожалению, не заполнялись. Для нас это очень горько. Нашли камерную площадку, где возможны встречи, что называется, без микрофона. Теперь будем смотреть ленты в ТЦ «Галилео» в одном из малых залов Silver Screen, — рассказала директор программ документального кино Ирина Демьянова.





Программу составляли по принципу: фильмы должны быть актуальными, отражать перемены, которые происходят в современном мире, показывать, чем сегодня дышат те или иные страны.





— Есть щемящие, эмоциональные, локальные истории. Есть фильмы с хеппи-эндом, но большинство таких произведений, которые заставят задуматься, — говорит Ирина Демьянова.





В основной документальной программе две белорусские картины: «Обход» Виктора Аслюка и «Стриптиз и война» его молодого коллеги Андрея Кутилы. Первая повествует о деревенском участковом Александре, которому чего только в жизни не приходится повидать. Вторая — о взаимоотношениях деда, подполковника авиации в отставке, и внука, исполнителя эротических танцев.

Индустриальная платформа

Во время «Лістапада» ее организуют уже в пятый раз — с 6 по 8 ноября. Что подразумевается под этим замысловатым словосочетанием?





— Будем говорить на наболевшую и актуальную тему: где и как авторам найти финансирование для своих проектов, — поясняет координатор Индустриальной платформы Лизавета Бобрикова. — Будут две подтемы: международное и местное финансирование. Мы очень благодарны киностудии «Беларусьфильм» за то, что второй год подряд представляет площадки для проведения наших мероприятий. А главный редактор студии Антон Сидоренко проведет встречу, на которой расскажет, как предложить «Беларусьфильму» свои проекты.





Кроме того, 7 ноября состоится День виртуальной реальности. В программе: иммерсивное кино, воркшопы и специальный гость из Франции, представитель одной из самых влиятельных сегодня компаний в сфере производства и дистрибуции VR-контента.





Справочно





Минский международный кинофестиваль «Лiстапад» пройдет в Минске с 1 по 8 ноября. Форум откроет болгарская картина «Отец» Петара Вылчанова и Кристины Грозевой. Этот фильм получил Гран-при «Хрустальный глобус» на кинофестивале в Карловых Варах. В финале кинофорума на церемонии закрытия покажут ленту «Невидимая жизнь Эвридики» Карима Айнуза, которая получила Гран-при программы «Особый взгляд» на 72-м Каннском кинофестивале.







