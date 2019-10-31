Ликбез: 90% айтишников векстят, фабят и луркают
10 новых популярных английских слов, которые породил интернет
Преподаватель Skyeng Леон Алюшин рассказывает про новые английские слова, которые стали возможны благодаря технологиям, которые поменяли саму реальность. Пишет dev.by
Wexting
Дословно — переписка во время ходьбы (walking + texting). Описывает тех, кто ходит по улицам как зомби, уткнувшись в смартфон. Их называют wexters. Если вы можете про себя сказать: «I’m a bit of a wexter», не пренебрегайте правилами безопасности, например, при переходе дороги.
Cyberstalk / Facebook stalk
Киберсталкеры (cyberstalkers) преследуют своих жертв в соцсетях. Они регулярно просматривают их статусы, посты, фотографии, чтобы узнать больше о том, кто их интересует. На западе лучший ресурс для тех, кто занимается киберсталкингом, — Facebook, поэтому часто можно встретить вариативное выражение Facebook stalk. Впрочем, если вы в разговоре с приятелем из США услышали фразу «I was cyberstalking a cute girl from my work», не пугайтесь. Человек всего лишь пытался узнать больше о девушке, которая ему нравится.
Netflix and chill
Выражений с Netflix так много, что их стоило бы выделить в отдельный список. Судите сами: netfickle, netflexting, netflestinate, Netflix cheating (и это далеко не полный перечень). Пожалуй, самым популярным остается Netflix and chill. Для чего использовать эту фразу? Скажем так: раньше с этими целями приглашали домой на чашку кофе. А теперь поводом для уединения стал просмотр онлайн-кино. Что за этим следует, догадайтесь сами.
Кстати, не так давно стало известно, что Netflix запретила своим актерам использовать термин binge-watching, который распространился именно с расцветом компании. Об этом рассказал звезда нетфликсовского сериала The Innocents Гай Пирс. Официальных заявлений по этому поводу компания не давала. Но можно предположить, что все дело в значении слова binge. Например, если человек злоупотребляет алкоголем, про него говорят: «He is binge-drinking». Вполне резонно, что бренд не хочет ассоциироваться с нездоровой (хоть и прибыльной) интернет-зависимостью.
Lurk
Постоянно читаете сообщения в групповом чате, но не участвуете в переписке? Добро пожаловать в клуб «луркеров» (lurkers). To lurk первоначально означало «скрываться в засаде», но с приходом онлайн-форумов, в том числе сервиса Lurkmore, слово приобрело новый оттенок.
Любая дискуссия в интернете, как правило, имеет больше просмотров, чем комментариев, поэтому не стоит считать луркерство чем-то неприличным. Но и наглеть тоже не стоит: если вас попросили высказаться в беседе, stop lurking and just post something.
Boomerang
Речь о приложении, популярном среди пользователей инстаграма. Boomerang делает серию фотографий, а затем склеивает их в короткую гифку, которая прокручивается туда-обратно. Благодаря этому эффекту приложение и получило свое название. Формат сейчас набирает большую популярность, поэтому часто можно услышать фразу «Hey, boomerang this!» («Эй, сделай бумеранг скорее!»), если кто-то хочет запечатлеть момент из жизни в виде анимации.
Digital nomad
Некоторые компании готовы платить вам за то, чтобы вы путешествовали по миру и выкладывали фото в инстаграм всем на зависть. Для этого вам нужно стать «цифровым кочевником» — digital nomad. Цифровые кочевники зарабатывают на жизнь, работая в интернете, и при этом они постоянно путешествуют. Их нередко можно застать за ноутбуком в кофейнях, публичных библиотеках и коворкингах. Учите языки, если хотите также.
Swipe left/right
Логично, что в эпоху цифровых технологий люди пытаются наладить свою личную жизнь с помощью интернета. Теперь от судьбоносной встречи вас может отделять всего несколько свайпов в приложении Tinder. Оттуда-то и перекочевали фразы «свайпнуть влево/вправо». Обычно Tinder предлагает кандидатуры партнеров, которые находятся в заданном вами радиусе, а вы их либо пролистываете (swipe left), либо лайкаете (swipe right). Термины настолько прижились в языке, что теперь их используют как реакцию на самые разные вещи: «Pineapple on pizza? Ugh, swipe left». «A night out instead of studying? Definitely swiping right on that!»
Thirst Trap
Что может объединять Ким Кардашьян, зожника с идеальным прессом и симпатичную девушку, которую только что бросили? Умение расставлять «ловушки для жаждущих». Thirst trap — это фотография с сексуальным подтекстом, которую размещают в соцсетях, чтобы привлечь внимание.
Phubbing
Образуется сложением двух слов: phone + snubbing (игнорирование). Вспомните момент, когда разговор заходил в тупик из-за того, что вы или ваши друзья доставали телефон. Вы погружались в черную дыру соцсетей и мессенджеров, а ваш собеседник оставался на втором плане, даже если сообщал что-то важное.
Согласитесь, ужасная привычка. Так что осторожнее: фаббинг может стать причиной конца ваших отношений. Причем как деловых, так и романтических: «I went out for a date with Johnny and he didn’t stop phubbing me the whole time! It was so rude, I ended up leaving early!» («Я пошла на свидание с Джонни, и он все время не вылезал из телефона! Это было так грубо, что я ушла рано»).
Fake news
Пожалуй, чуть ли не самая актуальная фраза в эпоху #MeToo и политических скандалов. Как следует из названия, fake news — ложные новости, которые часто распространяют как пропаганду в социальных сетях. Еще выражение может служить отсылкой к любой информации, которая считается критической по отношению к себе.
Нынешний президент США Дональд Трамп стал активно использовать данный термин после своей инаугурации, когда в сети появились сообщения о вмешательстве России в выборы США. Сейчас данное выражение активно используют носители языка, когда считают, что их оклеветали: «You ate the last cookie!» — «That’s fake news».
18:49 31/10/2019
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