Известный продюсер Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами
Российский музыкальный продюсер Максим Фадеев заявил о расторжении контрактов своего лейбла MALFA и всеми артистами, которые сотрудничали с ним.
Об этом музыкант сообщил в видеообращении, выложенном на YouTube.
По словам продюсера, за всеми исполнителями, кроме двоих, останутся права на их произведения, созданные в период сотрудничества с лейблом MALFA. Фадеев принял решение расторгнуть контракты с артистами, так как намерен реструктуризировать компанию и запустить новый проект. Он будет «маленьким, эксклюзивным и очень дорогим», пишет ОНТ. Продюсер отметил, что теперь намерен представлять в год не 30 исполнителей, а одного или двух.
18:38 31/10/2019
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