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"Сатана заставил": пьяный псих пробрался в детсад и зарезал ребенка

Кровавая трагедия в детском саду произошла 31 октября в российской глубинке.


Как передает Politeka.net со ссылкой на популярные телеграм-каналы, в городе Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа сегодня был жестоко убит 6-летний Кирилл Савенков.

В настоящее время установлено, что во время тихого часа, когда все дети спали, на территорию детсада «Сказка» прошел мужчина с ножом. Охранники его не остановили, так как посчитали, что он является отцом одного из детей. 

Изверг накинулся на мальчика, спавшего в угловой части комнаты, и зарезал его ударом в шею с криками, что ему приказал убить Сатана.

Подозреваемого в убийстве задержали. Им оказался 36-летний Денис Поздеев, который признался, что пойти на страшное преступление его заставили голоса. Также установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители возбудили уголовные дела по статьям «Убийство малолетнего», «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
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