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Запасались на зиму: на Витебщине двое парней украли с фермы теленка

28 октября в Поставский РОВД обратились с ОАО «Камайский-АГРО», сообщив, что в ночь на 28 октября неустановленный преступник с молочно-товарной фермы совершил кражу теленка.

Предварительно было установлено, что преступление совершили двое парней 1999 и 2000 года рождения. Выяснилось, что молодые люди в качестве объекта для совершения задуманного выбрали ферму, которую охранял отец одного из участников криминального дуэта.

Воспользовавшись моментом, они вывели бычка с фермы и вывезли его в Мядельский район. Там они зарезали животное и разделали его. Мясо подельники планировали заготовить для себя на зиму. 
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