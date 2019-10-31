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Фура протаранила микроавтобус под Смоленском - погибли трое белорусов

Об этом сообщает наше посольство в Москве.
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"Сегодня утром на 441-м километре трассы М-1 произошло ДТП с участием граждан Беларуси. В результате трое погибших, один – пострадавший", - говорится в сообщении


По информации УМВД РФ по Смоленской области, авария случилась 31 октября около 7.10 на 442-м километре лороги М1. Микроавтобус Volkswagen врезался в большегруз DAF недалеко от деревни Бодуны Краснинского района.
"Белорусский партизан"
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