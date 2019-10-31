Пассажир случайно поджег поезд - десятки людей сгорели заживо
По меньшей мере 62 человека погибли, еще десятки пострадали при пожаре в поезде Tezgam в Пакистане.
Как сообщает Geo TV, это произошло в районе города Лиакватпур.
Отмечается, что первоначально в одном из вагонов взорвался газовый баллон пассажира. Огонь быстро охватил место происшествия, поскольку рядом находилось масло для готовки.
Затем пламя распространилось еще на два вагона: уничтожены оказались один вагон бизнес-класса и два эконом-класса. Остальные части поезда не пострадали, поскольку их отцепили и отогнали подальше.
По данным министра железных дорог Шейкха Рашида, большинство людей погибли, когда выпрыгивали из горящего поезда. Жертв пожара планируют опознавать при помощи анализа ДНК. В пострадавших вагонах ехали более 200 человек.
Источник: lenta.ru
11:36 31/10/2019
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