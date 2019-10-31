Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Витебский «перекуп» создал финансовую пирамиду

Местный «Мавроди» начал свою карьеру с работы на автомойке.

Сыщики Октябрьского РОВД Витебска задержали 29-летнего местного жителя по подозрению в крупном финансовом мошенничестве. Пока известно о семи потерпевших, которые передали мужчине от $2000 до $5000 на покупку автомобилей. От последующей продажи машин кредиторы должны были получить процент. Однако бизнес прогорел, а заемщик стал фигурантом уголовного дела, - сообщает УВД Витебской области.


Основным местом работы подозреваемого длительное время была одна из городских автомоек. Там он знакомился с клиентами, как говорят правоохранители, входил к ним в доверие и уговаривал дать ему деньги на автобизнес, обещая поделиться прибылью.

Витеблянин приобретал в основном неисправные автомобили, ремонтировал их и продавал уже с накруткой. Правда, вскорости реализация техники замедлилась. Чтобы продолжать дело, автомойщик решился на обман.



– Подозреваемый просил у знакомых деньги и в качестве гарантии возврата долга оставлял в залоге имевшийся автомобиль. На часть заемных денег приобреталась более дешевая машина, а остаток мужчина тратил на себя. Таким образом создавалась своеобразная пирамида займов и техники, – рассказали в уголовном розыске Октябрьском РОВД Витебска.

Сейчас устанавливаются все потерпевшие и общий ущерб от преступной деятельности, которая берет начало еще с 2015 года.

Подозреваемый находится в ИВС, в его отношении Витебским городским отделом СК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.209 УК Беларуси (мошенничество в крупном размере).
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Ольга Карач
Зима ближе, чем кажется
Валерий Щукин
Фиаско генерала Носкевича
Сергей Балыкин
Рейтинг Doing business – все относительно
Петр Рудковский
Разгубленыя мужчыны галасуюць за папулістаў?
Павел Знавец
Пост на ЗДОРОВЬЕ до самой смерти.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru