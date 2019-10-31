Витебский «перекуп» создал финансовую пирамиду

Сыщики Октябрьского РОВД Витебска задержали 29-летнего местного жителя по подозрению в крупном финансовом мошенничестве. Пока известно о семи потерпевших, которые передали мужчине от $2000 до $5000 на покупку автомобилей. От последующей продажи машин кредиторы должны были получить процент. Однако бизнес прогорел, а заемщик стал фигурантом уголовного дела, - сообщает УВД Витебской области.









Основным местом работы подозреваемого длительное время была одна из городских автомоек. Там он знакомился с клиентами, как говорят правоохранители, входил к ним в доверие и уговаривал дать ему деньги на автобизнес, обещая поделиться прибылью.





Витеблянин приобретал в основном неисправные автомобили, ремонтировал их и продавал уже с накруткой. Правда, вскорости реализация техники замедлилась. Чтобы продолжать дело, автомойщик решился на обман.













– Подозреваемый просил у знакомых деньги и в качестве гарантии возврата долга оставлял в залоге имевшийся автомобиль. На часть заемных денег приобреталась более дешевая машина, а остаток мужчина тратил на себя. Таким образом создавалась своеобразная пирамида займов и техники, – рассказали в уголовном розыске Октябрьском РОВД Витебска.





Сейчас устанавливаются все потерпевшие и общий ущерб от преступной деятельности, которая берет начало еще с 2015 года.





Подозреваемый находится в ИВС, в его отношении Витебским городским отделом СК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.209 УК Беларуси (мошенничество в крупном размере).