Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Twitter запретит всю политическую рекламу

Основатель и глава Twitter Джон Дорси заявил, что соцсеть решила полностью отказаться от политической рекламы.

«Мы уверены, что политическое влияние нужно заслужить, а не покупать», – написал Дорси.

Он отметил, что реклама может быть эффективным инструментом для бизнеса, но опасна в политике, так как может использоваться, чтобы влиять на голоса избирателей жизни миллионов людей, пишет reform.by


Дорси объяснил решение новыми проблемами, с которыми сталкивается гражданский дискурс – основанная на машинном обучении оптимизация сообщений, микротаргетинг, непроверенная вводящая в заблуждение информация, использование технологии deepfake. Эти проблемы затрагивают все виды интернет-коммуникации, а не только политическую рекламу, но так как бороться с ними слишком сложно и дорого, то проще запретить политическую рекламу.

Компания представит новые правила к 15 ноября и начнет применять их с 22 ноября.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Ольга Карач
Зима ближе, чем кажется
Валерий Щукин
Фиаско генерала Носкевича
Сергей Балыкин
Рейтинг Doing business – все относительно
Петр Рудковский
Разгубленыя мужчыны галасуюць за папулістаў?
Павел Знавец
Пост на ЗДОРОВЬЕ до самой смерти.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru