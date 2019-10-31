Twitter запретит всю политическую рекламу

«Мы уверены, что политическое влияние нужно заслужить, а не покупать», – написал Дорси.





Он отметил, что реклама может быть эффективным инструментом для бизнеса, но опасна в политике, так как может использоваться, чтобы влиять на голоса избирателей жизни миллионов людей, пишет reform.by









Дорси объяснил решение новыми проблемами, с которыми сталкивается гражданский дискурс – основанная на машинном обучении оптимизация сообщений, микротаргетинг, непроверенная вводящая в заблуждение информация, использование технологии deepfake. Эти проблемы затрагивают все виды интернет-коммуникации, а не только политическую рекламу, но так как бороться с ними слишком сложно и дорого, то проще запретить политическую рекламу.





Компания представит новые правила к 15 ноября и начнет применять их с 22 ноября.



