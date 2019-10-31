Почему Беларусь — страна высоких заборов и низких зарплат?

Долгое время руководство Беларуси не придавало значения вопросам национальной идентичности белорусов, пишет "Завтра твоей страны".





— Место национальной идеи в нашей стране заняла государственная идеология, суть которой сводилась к поддержанию власти на определенной географической территории, — заявил на дискуссии «Национальная идентичность: деконструкция противоречий», организованной Либеральным клубом, шеф-редактор журнала «Arche» Александр Пашкевич.





Однако, по его словам, результатом такой замены стал раскол общества и угроза потери суверенитета.





— Фактическое отсутствие государственной поддержки национальной белорусской культуры и языка привело к размыванию нашей идентичности, — сказал представитель инициативы «Умовы для мовы» Игорь Случак.





Белорусы находятся под огромным влиянием российской культуры: смотрят российское кино и телепередачи, слушают российскую музыку. А контент, который производит белорусское телевидение, как правило, просто копирует российский и мало чем от него отличается. Кроме того, практически перестал использоваться в повседневном общении белорусский язык.





— Государство создало такие условия, что белорусский перестал быть официальным языком. Законы, инструкции, бланки, документы — все оформляется только на русском, и белорусы переходят на русский, потому что так проще, — сказал Игорь Случак.









Впрочем, язык и культура не являются единственным маркером идентификации людей как нации.





— Чукчи остаются чукчами, хоть у них и нет своей литературы. В Средней Азии вообще не важно, на каком языке ты говоришь, какой у тебя цвет кожи и разрез глаз, там главное твое вероисповедание. Главное ты — мусульманин, а все остальное вторично, — рассказал российский философ Максим Горюнов.





Однако, по его словам, в Европе фактор религии так уже не работает, поскольку европейцы гораздо менее религиозны. Там национальная идентичность строится именно на вопросах языка и культуры. И это приносит впечатляющие результаты.





— Появляется общность, взаимное доверие, а если люди друг другу доверяют, то исчезают заборы. В Финляндии или Эстонии их практически нет (только маленькие декоративные), Беларусь же — просто страна высоких заборов, каждый пытается им огородиться от соседей, — сказал Максим Горюнов.





По его словам, наличие или отсутствие национальной идентичности коррелирует и с уровнем благосостояния населения.





— Во всех странах наблюдается такая закономерность: есть нация — появляется и все остальное. Маленькая Финляндия дважды сумела дать отпор огромному Советскому Союзу и стала одной из самых благополучных стран мира. Сейчас средняя зарплата там превышает 3,5 тыс. евро, — рассказал философ.





Аналогичные процессы произошли и с Польшей, и со странами Балтии.





Несмотря ни на что надо прилагать все усилия, что бы развивать родной язык и культуру, тем более, что в последние годы ситуация заметно изменилась к лучшему, отметили эксперты.





— Белорусский язык, вопреки всему, становится модным. Особенно у молодежи. Все больше появляется белорусских культурных проектов, стало намного больше белорусскоязычной рекламы, — считает Игорь Случак.





Изменилась и геополитическая обстановка. В свете ухудшения отношений с Россией и потепления с Западом, властям выгодно показывать и тем, и другим, что у белорусов есть свой язык и своя культура, сказал эксперт.





—Главное быть активным. Если государство ничего не делает, это повод для того чтобы проявить инициативу, а не опускать руки, — убежден Игорь Случак.