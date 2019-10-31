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Белорус победил на чемпионате мира по программированию от Facebook

В турнире участвовали шесть тысяч программистов.

Геннадий Короткевич в третий раз выиграл на мировом турнире по программированию Facebook Hacker Cup в ирландском Дублине, передает sobaka.ru.

Facebook Hacker Cup проводится корпорацией Facebook с 2011 года. В этом году сражались шесть тысяч участников, в финал вышли 24 лучших программиста из России, Беларуси, Китая, Польши, Америки и других стран. В последнем раунде каждому участнику предложили решить шесть алгоритмических задач, используя любой удобный язык программирования.


Короткевич выполнил задания быстрее соперников и получил максимальные 100 баллов. Его наградили десятью тысячами долларов. До этого белорус становился победителем чемпионата Facebook Hacker Cup в 2014 и 2015 годах.

Короткевич родился в Гомеле. Он закончил гимназию №56, сейчас учится в Санкт-Петербурге, в Университете ИТМО. Геннадий — двукратный победитель международного чемпионата мира по программированию ICPC (2013 и 2015 годов), пятикратный победитель «Яндекс.Алгоритма», а также призер международных и всероссийских турниров по спортивному программированию, в том числе организованных крупными компаниями IBM, Facebook, ВКонтакте, Mail.ru Group и так далее.
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