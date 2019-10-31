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В школы Беларуси вернут военруков

Об этом сообщил министр-коммунист Карпенко.

В средних школах планируется ввести должность руководителя по военно-патриотическому воспитанию. Об этом министр образования Игорь Карпенко сообщил на коллегии ведомства 30 октября, сообщает БелТА.

Подобная должность существовала в школах в советское время. Она называлась "военрук" ("военный руководитель").


"Главой государства поставлена задача усилить воспитательную работу с подростками и молодёжью. Педагогам важно формировать мировоззрение подрастающего поколения, уделять внимание его гражданскому и патриотическому воспитанию, подготовке к дальнейшей самостоятельной жизни. С целью дальнейшего совершенствования форм и методов такой работы рассматривается вопрос о введении в школах должности руководителя по военно-патриотическому воспитанию", — заявил министр.

Он сослался на то, что учащиеся старших классов должны готовиться к республиканской спартакиаде по программе зимнего и летнего многоборья "Защитник Отечества" среди юношей допризывного и призывного возраста.
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