Видеофакт: Актрису Лидию Вележеву вывели с борта самолета





Как сообщает ТАСС со ссылкой на управление на транспорте МВД России по ЦФО, пассажирка устроила дебош. "Самолет, который должен был отправиться из "Шереметьево" в Тель-Авив, не смог вылететь из-за того, что одна пассажирка устроила дебош", - сказала собеседница агентства.





"На борт вызвали сотрудников транспортной полиции по причине странного поведения одной из пассажирок. Перед вылетом она начала нецензурно выражаться. Туда отправили наряд транспортной полиции для выяснения обстоятельств", - сказали в пресс-службе агентству "Москва".









Как пишет Telegram-канал Mash, Вележева кричала на борту: "Я - актриса. А вы плебеи, потому что наверняка купили билет за мили. А у меня за 204 тысячи наличными". Из-за такого неадекватного поведения командир корабля принял решение снять пассажирку с рейса и вызвал полицию, которая насильно вывела актрису из самолета.



