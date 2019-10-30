Facebook удалил фейковые аккаунты для Африки, связав их с Пригожиным

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Социальная сеть Facebook удалила три сети фальшивых аккаунтов и групп, предположительно связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным, пишет Русская служба Би-би-си. Об этом сообщил глава службы кибербезопасности компании Натаниэль Глейхер.





Удаленные аккаунты публиковали ссылки на статьи и мемы, ориентированные на жителей африканских стран. Как и в случае с вмешательством в американские выборы 2016 и 2018 годов, в фальшивых аккаунтах имитировалось поведение жителей этих стран.





Первая сеть аккаунтов и групп охватывала страны Африки южнее Сахары: Мадагаскар, ЦАР, Мозамбик, ДРК, Кот-Д'Ивуар и Камерун. Публикации касались отношений России и стран Африки, выборов на Мадагаскаре и в Мозамбике и политики США и Франции.





На рекламу в этой сети аккаунтов заказчики потратили 77 тыс. долларов. Первое платное объявление было опубликовано в апреле 2018-го года, последнее - в октябре 2019-го.









Вторая сеть была ориентирована на Судан. Она использовала как аккаунты реальных граждан страны (вероятно, они за деньги публиковали нужный контент), так и фальшивые профили. На этих страницах ссылки на материалы государственного информационного агентства Судана SUNA, арабо- и англоязычных версии Sputnik и RT.





Facebook сообщила, что эта сеть заплатила за рекламу около 160 долларов, но в российских рублях. Деньги выделялись в тот же период - с апреля 2018 по октябрь 2019 года.





Третья сеть была ориентирована на аудиторию в Ливии, где Россия поддерживает генерала Халифу Хафтара, а политтехнологи Пригожина, по данным Блумберга, пытались связаться с сыном Муаммара Каддафи. Рекламная кампания в этой сети началась значительно раньше - в мае 2014-го года. Общая сумма затрат - около 10 тысяч долларов.





Согласно расследованию Facebook, общие расходы на рекламу в этих трех сетях составили более 87 тысяч долларов.

Причем здесь Пригожин?

Массовое удаление аккаунтов, связанных с "фабриками троллей", Facebook начала весной 2018 года после расследования предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы в США. Позже соцсеть несколько раз удаляла сети аккаунтов, предположительно используемых Россией и Ираном.





В феврале 2018 года минюст США назвал имена 13 россиян, которые, как считает следствие, пытались повлиять на президентские выборы 2016 года через сеть фальшивых аккаунтов в соцсетях. Номер один в этом списке - бизнесмен Евгений Пригожин, предполагаемый спонсор "Агентства интернет-исследований" (АИИ), которое в России принято называть "фабрикой троллей".





Остальные 12 фигурантов - программисты, переводчики и менеджеры, которые могли сотрудничать с АИИ. Некоторые из них также обвиняются в мошенничестве и незаконном использовании личных данных.





В 2014 году хакерская группа "Анонимный интернационал" опубликовала содержание почтовых ящиков нескольких предполагаемых сотрудников АИИ. В письмах мелькали имена будущих фигурантов "списка 13": помимо Пригожина эти были Михаил Бурчик, Мария Бовда, Анна Богачева, Александра Крылова.









Холдинг Пригожина "Конкорд" пытается оспорить позицию спецпрокурора в суде округа Колумбия. Люди из списка либо не отвечают на вопросы журналистов, либо категорически отрицают какую-либо связь с АИИ. Би-би-си не удалось связаться с Михаилом Бурчиком и Марией Бовдой. Анна Богачева ответила, что не дает комментариев. Александра Крылова сказала, что после включения в "список 13" ее жизнь не изменилась никак.





В телеграм-канале "Кепка Пригожина", который публикует запросы журналистов к пресс-службе "Конкорда" и ответы на них, заявили Интерфаксу, что информация Facebook не соответствует действительности.





"Данная информация не соответствует действительности. Считаем нецелесообразным доверять заявлениям Facebook, поскольку, на наш взгляд, они занимаются самопиаром", - заявили Интерфаксу авторы канала, процитировав при этом непристойное выражение о надписи на сарае, в котором на самом деле лежат дрова.



