С топором на храм: женщина рубанула топором по фасаду Свято-Духова собора в центре Минска
30 октября около 17:00 к Свято-Духову кафедральному собору в центре Минска подошла 50-летняя женщина.
Нападение женщины на Свято-Духов собор в Минске / Пресс-служба МВД
Она достала топор и несколько раз ударила по фасаду здания. Об этом по телефону 102 сообщили очевидцы, передает пресс-служба МВД.
Мужчина, находившийся поблизости, сумел перехватить топор и удерживал женщину, пока не прибыла милиция.
Сообщается, что в настоящее время женщину доставили в медучреждение для обследования.
Она рассказала, что нигде не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекалась.
Мотивы поступка выясняются.
19:44 30/10/2019
Загрузка...
Блоги
Особое мнение