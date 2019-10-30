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С топором на храм: женщина рубанула топором по фасаду Свято-Духова собора в центре Минска

30 октября около 17:00 к Свято-Духову кафедральному собору в центре Минска подошла 50-летняя женщина.


Нападение женщины на Свято-Духов собор в Минске / Пресс-служба МВД
Она достала топор и несколько раз ударила по фасаду здания. Об этом по телефону 102 сообщили очевидцы, передает пресс-служба МВД.

Мужчина, находившийся поблизости, сумел перехватить топор и удерживал женщину, пока не прибыла милиция.

Сообщается, что в настоящее время женщину доставили в медучреждение для обследования. 


Она рассказала, что нигде не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

Мотивы поступка выясняются.
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