"Брестская крепость" незаконно получила деньги из "союзного" бюджета. И вернула их
Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" в 2018 году незаконно получил деньги из бюджета так называемого Союзного государства.
фото из открытых источников
Об этом сообщалось на совместном заседании коллегий Комитета государственного контроля Беларуси и Счетной палаты России. Оно прошло 30 октября в Минске, передает пресс-служба КГК.
Капитальный ремонт и реставрация музейного комплекса идет с 2018 года. Проверка Комитета госконтроля выявила, что в Брестской крепости были завышены объемы и стоимость выполненных строительных работ на трех объектах. В результате музейный комплекс незаконно получил почти 2 миллиона российских рублей (около 30 тысяч долларов). Вся эта сумма в этом году была возвращена в бюджет Союзного государства, пишет euroradio.fm
18:43 30/10/2019
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