Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

"Брестская крепость" незаконно получила деньги из "союзного" бюджета. И вернула их

Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" в 2018 году незаконно получил деньги из бюджета так называемого Союзного государства.

фото из открытых источников
Об этом сообщалось на совместном заседании коллегий Комитета государственного контроля Беларуси и Счетной палаты России. Оно прошло 30 октября в Минске, передает пресс-служба КГК.
 
Капитальный ремонт и реставрация музейного комплекса идет с 2018 года. Проверка Комитета госконтроля выявила, что в Брестской крепости были завышены объемы и стоимость выполненных строительных работ на трех объектах. В результате музейный комплекс незаконно получил почти 2 миллиона российских рублей (около 30 тысяч долларов). Вся эта сумма в этом году была возвращена в бюджет Союзного государства, пишет euroradio.fm
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Ольга Карач
Зима ближе, чем кажется
Валерий Щукин
Фиаско генерала Носкевича
Сергей Балыкин
Рейтинг Doing business – все относительно
Петр Рудковский
Разгубленыя мужчыны галасуюць за папулістаў?
Павел Знавец
Пост на ЗДОРОВЬЕ до самой смерти.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru