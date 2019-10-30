Его интересовало, в какой стороне находится граница с Польшей и сколько до нее километров. Школьник не растерялся и, указав неизвестному неверное направление, направился к автобусной остановке, где были размещены телефонные номера ближайшей пограничной заставы.





Сообщив пограничникам о ситуации, Максим продолжил наблюдать за потенциальным нарушителем границы до прибытия тревожной группы.





Задержанный мужчина оказался гражданином Российской Федерации 1994 года рождения. Уроженец Курганской области в 2017 году уже пытался нарушить белорусскую границу, за что был депортирован с запретом въезда в нашу страну сроком на пять лет. Однако через два года снова предпринял попытку незаконно попасть в страны ЕС.





Сейчас неудавшийся нарушитель находится в уже знакомом ему изоляторе временного содержания Гродненской пограничной группы. За нарушение срока запрета въезда в Беларусь в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст.371-2 Уголовного кодекса. Ему грозит до трех лет лишения свободы.









Выявить и помочь задержать подозрительного человека в пограничной зоне Максиму помогли знания, которые он приобрел в отряде «Юный друг пограничников», сообщает Госпогранкомитет.







