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Работа мечты: открыта вакансия путешественника с зарплатой более 30 тысяч долларов в год

Британская компания Wowcher открыла вакансию путешественника с зарплатой свыше 30 тысяч долларов в год. Среди требований к соискателям – совершеннолетний возраст, наличие загранпаспорта, интерес к поездкам и желание создавать уникальный контент.



В объявлении говорится, что компания хочет показать, насколько увлекательными и запоминающимися могут быть ее туры. Успешный кандидат опробует 40 предложенных маршрутов и поделится своими впечатлениями в видеоблоге и социальных сетях. Дополнительный бонус – с собой можно взять одного человека. Причём спутника разрешается менять каждую поездку.

Кандидатам необходимо выполнить тестовое задание – записать 30-секундное видео с рассказом о том, почему именно они подходят на эту вакансию. Ролик нужно разместить в соцсетях со специальным хэштегом и отметить не менее трех друзей. 
ОНТ
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