







В объявлении говорится, что компания хочет показать, насколько увлекательными и запоминающимися могут быть ее туры. Успешный кандидат опробует 40 предложенных маршрутов и поделится своими впечатлениями в видеоблоге и социальных сетях. Дополнительный бонус – с собой можно взять одного человека. Причём спутника разрешается менять каждую поездку.





Кандидатам необходимо выполнить тестовое задание – записать 30-секундное видео с рассказом о том, почему именно они подходят на эту вакансию. Ролик нужно разместить в соцсетях со специальным хэштегом и отметить не менее трех друзей.