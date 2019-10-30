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Предсказана новая смертельная угроза человечеству

Ученые Университета Монаша в Австралии пришли к выводу, что глобальное потепление приведет к росту заболеваний и опасных для жизни состояний, связанных с недостаточным питанием из-за высокой температуры воздуха.



Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!, пишет "Лента.ру".

Исследователи проанализировали данные о ежедневной госпитализации с 2000 по 2015 год, охватывающие 80% населения Бразилии, а также о среднесуточных температурах.

Оказалось, что на каждый дополнительный один градус Цельсия в жаркое время года количество случаев попадания в больницы из-за недоедания возрастало на 2,5%. Эта связь была наиболее ощутимой для людей старше 80 лет и в возрасте от пяти до 19 лет.


Жаркая погода может способствовать недоеданию из-за снижения аппетита, отсутствия желания покупать продукты и готовить еду, ухудшения пищеварения за счет обострения заболеваний желудка и кишечника и нарушения терморегуляции. Всего около 15% случаев госпитализации из-за недостаточного питания связаны с высокой температурой воздуха.

По подсчетам ученых, изменение климата затруднит доступ к продовольствию по всему миру на 3,2% и приведет к смерти около 30 тысяч человек из-за недоедания к 2050 году.
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