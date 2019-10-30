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Почетный председатель ПЕН-центра Лявон Борщевский подал заявление на выход из организации

Белорусский филолог, переводчик и общественный деятель Лявон Борщевский заявил, что покидает ПЕН-центр.

Почетный председатель ПЕН-центра Лявон Борщевский подал заявление на выход из организации
Соответствующее заявление Лявон Борщевский подал во время заседания Совета 29 октября. После этого в заседании участия он уже не принимал.

В комментарии «Радио Свобода» Борщевский объяснил, что причиной стал уставный и общественно-политический аспект. Согласно уставу ПЕН, решения Совета должны приниматься консенсусом.

«Мое пребывание будет им портить принятие решений. А поскольку устав не предусматривает выхода из Совета, то я вышел из организации», – сказал он.

Также литератора обидело то, что ПЕН-центр не защитил его от резких высказываний оппонентов и критики касательно проведения им собрания 26 октября. Борщевский добавил, что «не может терпеть оскорбления». Вместе с тем, он не исключает возвращения в ПЕН, но произойти это может не ранее следующего собрания.


Исполнительный директор ПЕН-центра Татьяна Недбай рассказала belsat.eu, что Лявон Борщевский действительно подал заявление на выход из организации, но она его пока не приняла.

«Заявление будет рассмотрено примерно через 2 недели на следующем заседании Совета», – сказала Недбай.
КА/ИР belsat.eu
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