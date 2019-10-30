«Белорусский партизан» поинтересовался у артиста, не аукнулась ли ему такая откровенность.





Как известно, Ярослав Евдокимов - белорус по национальности, но имеет российское гражданство. В Беларуси у него живут дочь и жена.





Журналист задал Ярославу Евдокимову вопрос по поводу России, а также ситуации в Украине, где у него живет немало родственников.









«У меня там мама живет, все мои там родственники похоронены, я там вырос, - ответил артист. - Я считаю, что это трагедия страшная. Я обвиняю во всем Кремль, Путина, гоп-компанию кремлевскую. Украинцы им никогда этого не простят. Они погубили молодые жизни, около 10 000 человек. За что? За что? За что? Что, им Донбасс нужен? Крым нужен? Из-за этого всего Россия (***)…





Хочет Украина в Европу идти – пусть идет. И Россия пусть живет по-европейски. Вы видели, как они там колошматили молодежь? Это нормально? Это уродливая страна… Это страшно стыдно!





За власть уцепились вот эти кроты, упыри.





Нельзя быть у власти так долго. Если ты хороший президент – второй срок должен быть. Какого хрена ты там сидишь 20 с чем-то лет?





Янукович был вором, понимаете? Элементарный зек… Украинское общество не захотело его, и они его убрали. Порошенко такой же вор. И мне очень жаль Украину, что у них не получается. Но у них общество есть. И оно второй раз Порошенко уже не примет. Потому что Порошенко такой же вор, как и Янукович, только на английском разговаривает…»









- Этот кусок про Россию и Украину – его просто вырвали из контекста, мы на самом деле во время этого интервью много о чем говорили – и про творчество в том числе, - рассказал Ярослав Александрович Евдокимов «Белорусскому партизану. – Ну и немного затронули тему Украины. Что сказал, то сказал…





Конечно, мне эти слова аукаются…









Уже очень много матов-перематов, всякие проплаченные гопники требуют запретить мои концерты, говорят: «Вон из России, такой-сякой!»





Но вот вчера у меня был концерт в Липецке – переаншлаг! Сегодня едем в Калугу – там тоже все билеты проданы. Так что сборы хорошие, билеты расходятся. И график у меня расписан очень плотно.





Работать нужно до тех пор, пока люди ходят на твои концерты. Если увижу, что не собираю залы, перестану выступать. Потому что человек не может до конца своей жизни быть популярным и знаменитым. Все приходит и уходит…





Но у меня сейчас какая-то вторая волна пошла. Залы битком, и молодежь на концерты приходит. Поэтому работать надо, хочешь или нет. Артист работает для зрителя, и если его хотят видеть и слышать – надо выступать.





- У вас есть новые песни или публика требует от вас старые хиты?





- Есть и новые композиции, я записываю новые песни, хорошие, пою их на концертах. Но люди требуют старые известные песни. Вчера, например, два раза пришлось спеть «Фантазер» - зал просил! А бывает, и три раза за концерт приходится спеть!









Для меня главное – чтобы люди ушли с концерта в хорошем настроении, чтобы не зря потратили свои деньги и время. Поэтому выбираю репертуар, который идет на ура.





- Ярослав Александрович, а в Беларуси когда концерт дадите? Вас же здесь публика в свое время на руках носила…





- Ну пока как-то не получается. Может быть, в будущем…





Но в Беларуси я часто бываю. У меня ведь в Минске дочка живет, жена. Но жена еще часто и в Москве бывает, не только в Минске.





- Жена, прошу прощения, нынешняя? Как это вы ее одну в Беларуси оставили?





- Да, нынешняя. Она белоруска. И у нее в Беларуси родители. Поэтому я живу на три страны – Россия, Украина и Беларусь. К Беларуси всегда с огромной любовью относился и отношусь.





Моей матери, которая живет в Украине, скоро будет 98 лет – собираюсь ехать к ней. Так что я просто разрываюсь с поездками! В моем возрасте это уже даже не хорошо, дороги, перелеты, переезды – это очень утомляет. Но я не сдаюсь!









- Успехов вам, Ярослав Александрович!





- Спасибо! И до встречи!