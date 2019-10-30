На сегодняшний день обязанности главного дирижера исполняет Виталий Кульбаков.





— Он не новый человек в Президентском оркестре. Уже восемь лет работал вторым дирижером, — говорит Максим Приходовский, замдиректора Дворца Республики.





— А что с Виктором Бабарикиным?





— С Виктором Владимировичем все в порядке, нет никаких проблем. Никаких подводных течений, это творческий, рабочий процесс.





Сам Бабарикин не стал комментировать TUT.BY свой уход из оркестра.





Этот коллектив дирижер возглавлял с 2002 года, когда Президентский оркестр был создан по распоряжению Александра Лукашенко.



