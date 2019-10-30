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В Президентском оркестре впервые сменился руководитель: Бабарикин ушел в отставку

Виктор Бабарикин покинул должность художественного руководителя и главного дирижера Президентского оркестра. Информацию об этом TUT.BY подтвердили в Дворце Республики, в структуре которого работает оркестр.

В Президентском оркестре впервые сменился руководитель: Бабарикин ушел в отставку
На сегодняшний день обязанности главного дирижера исполняет Виталий Кульбаков.

— Он не новый человек в Президентском оркестре. Уже восемь лет работал вторым дирижером, — говорит Максим Приходовский, замдиректора Дворца Республики.

— А что с Виктором Бабарикиным?

— С Виктором Владимировичем все в порядке, нет никаких проблем. Никаких подводных течений, это творческий, рабочий процесс.

Сам Бабарикин не стал комментировать TUT.BY свой уход из оркестра.

Этот коллектив дирижер возглавлял с 2002 года, когда Президентский оркестр был создан по распоряжению Александра Лукашенко.
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