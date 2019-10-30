Шотландцы предлагают титул лорда или леди за покупку клочка земли

Средства за покупку участка земли от 1 квадратного фута (0,09 кв. м) помогают организации сохранить дикую природу Шотландии. "Земля не может быть использована для каких-либо других целей кроме как для сохранения окружающей среды", - заверяют авторы проекта. Стоимость участков стартует с суммы, эквивалентной Br80.





В зависимости от размера участка лорды и леди Гленко могут также получить "именное" дерево в заповеднике, членство в местном гольф-клубе, различные подарки.





На данный момент сообщество, включающее в себя новопровозглашенную "знать", насчитывает уже свыше 100 тысяч членов.