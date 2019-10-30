Не учли резкую смену погоды: в Жлобине столкнулись автобус и 10 легковушек
Сегодня утром, 30 октября, на путепроводе по улице Полевой в Жлобине произошло ДТП с участием 10 автомобилей и автобуса.
К счастью, пострадавших нет.
По информации ГАИ РОВД, причиной дорожно-транспортного происшествия стало несоблюдение участниками движения выбора скорости без учета погодных условий и состояния проезжей части дороги.
В связи с ухудшением погодных условий, Госавтоинспеция рекомендует заблаговременно "переобуть" летние шины на зимние, не дожидаясь 1 декабря.
Источник: ndsmi.by
13:39 30/10/2019
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