Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Не учли резкую смену погоды: в Жлобине столкнулись автобус и 10 легковушек

Сегодня утром, 30 октября, на путепроводе по улице Полевой в Жлобине произошло ДТП с участием 10 автомобилей и автобуса.

К счастью, пострадавших нет.


По информации ГАИ РОВД, причиной дорожно-транспортного происшествия стало несоблюдение участниками движения выбора скорости без учета погодных условий и состояния проезжей части дороги.

В связи с ухудшением погодных условий, Госавтоинспеция рекомендует заблаговременно "переобуть" летние шины на зимние, не дожидаясь 1 декабря.
Источник: ndsmi.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Ольга Карач
Зима ближе, чем кажется
Валерий Щукин
Фиаско генерала Носкевича
Сергей Балыкин
Рейтинг Doing business – все относительно
Петр Рудковский
Разгубленыя мужчыны галасуюць за папулістаў?
Павел Знавец
Пост на ЗДОРОВЬЕ до самой смерти.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru