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В Гродно пропал 5-летний ребенок: отец забрал из детсада

В Гродно продолжаются поиски пятилетнего Михаэля Якимчика, которого утром 28 октября забрал из детского родной отец, но дома они так и не появились.

В Гродно пропал 5-летний ребенок: отец забрал из детсада

Спустя двое суток новой информации о том, где могут быть Михаэль и его папа Витольд, не появилось.

"Нет никакой информации. Ничего нового", – рассказала Sputnik мама пропавшего мальчика Людмила.

У женщины нет предположений, что могло случиться и где могут находиться сын и бывший муж. По ее словам, сейчас в голову порой приходят разные мысли, но с супругом они не ругались, все было хорошо. Он периодически брал ребенка с ночевкой, отводил и забирал из детского сада. В тот день работники садика тоже не заметили ничего необычного в поведении.

Людмила добавила, что благодарна всем, кто откликнулся, опубликовал объявление о пропаже Михаэля и будет благодарна за любую информацию и помощь в поисках.

Как сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома, поиски ребенка продолжаются, как только появится какая-то информация, ее оперативно сообщат. В поисковых мероприятиях участвует не только правоохранители региона, но и добровольные спасательные отряды "Ангел" и "Центрспас".


Мать ребенка обратилась в гродненскую милицию 28 октября в 21:00, сообщив что в этот день в 11 часов дня мальчика забрал из детского сада отец ребенка. Известно, что мужчины есть инвалидность, он испытывает проблемы с сердцем.

Мальчик был одет в синюю куртку и пятнистую жилетку, а также в синюю шапку с помпоном и серые трикотажные штаны. Его рост составляет 120 см, нормального телосложения, волосы светло-русые.

Отец Витольд Витольдович Якимчик был одет в ярко-синюю куртку с капюшоном, темно-синие штаны и синие кроссовки.
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