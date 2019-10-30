ГАИ планирует разделить движение в городах на три скоростные зоны

Он отметил, что изначально ГАИ вносила предложение ограничить скорость в городах до 50 км/ч.





«Однако, с учетом доставшейся нам от советского прошлого дорожной сети, мы понимаем, что это невозможно сделать, — сказал Навой. — Сейчас у нас даже при широких дорогах и светофорах есть заторы. Мы предположили, что если в Минске в час пик разрешить движение даже до 100 км/ч, то средняя скорость все равно будет 12−18 км/ч».





При этом, добавил представитель Госавтоинспекции, необходимо структурировать уже имеющуюся дорожную сеть и ГАИ прорабатывает этот вопрос.





«Сейчас мы вместе с ПРООН изучаем предложение по такой структуризации сети, чтобы ее можно было разделить на три скоростные зоны — 30, 50 и 70 км/ч, — рассказал Навой. — Так, зоны с разрешенной скоростью 70 км/ч будут принадлежать только автомобилям, а у пешеходов там будет минимальная возможность выйти на дорогу. В скоростной зоне 50 км/ч трафик будет смешанный, приоритет здесь отдается общественному транспорту и велосипедистам. В зоне 30 км/ч автомобиль по значимости будет находиться на последнем месте — это царство велосипедов, средств персональной мобильности и пешеходов».









По мнению Навоя, в Беларуси пока еще существует непонимание важности включения велодорожек в общую дорожную сеть как среди водителей, так и у местных властей.





«Говорят: уберите их куда-нибудь в парк, не пускайте на дорогу. Они не рассматривают велодорожки как реальный инструмент влияния на транспортный спрос и не видят в велосипеде реальную конкуренцию автотранспорту», — подчеркнул он.



