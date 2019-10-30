Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

ГАИ планирует разделить движение в городах на три скоростные зоны

Госавтоинспекция планирует разделить движение в городах Беларуси на три скоростные зоны, сообщил начальник отдела организации дорожного движения и дорожной инспекции ГАИ МВД Дмитрий Навой на итоговой конференции проекта «Европейская неделя мобильности», пишет TUT.BY.

Он отметил, что изначально ГАИ вносила предложение ограничить скорость в городах до 50 км/ч.

«Однако, с учетом доставшейся нам от советского прошлого дорожной сети, мы понимаем, что это невозможно сделать, — сказал Навой. — Сейчас у нас даже при широких дорогах и светофорах есть заторы. Мы предположили, что если в Минске в час пик разрешить движение даже до 100 км/ч, то средняя скорость все равно будет 12−18 км/ч».

При этом, добавил представитель Госавтоинспекции, необходимо структурировать уже имеющуюся дорожную сеть и ГАИ прорабатывает этот вопрос.

«Сейчас мы вместе с ПРООН изучаем предложение по такой структуризации сети, чтобы ее можно было разделить на три скоростные зоны — 30, 50 и 70 км/ч, — рассказал Навой. — Так, зоны с разрешенной скоростью 70 км/ч будут принадлежать только автомобилям, а у пешеходов там будет минимальная возможность выйти на дорогу. В скоростной зоне 50 км/ч трафик будет смешанный, приоритет здесь отдается общественному транспорту и велосипедистам. В зоне 30 км/ч автомобиль по значимости будет находиться на последнем месте — это царство велосипедов, средств персональной мобильности и пешеходов».


По мнению Навоя, в Беларуси пока еще существует непонимание важности включения велодорожек в общую дорожную сеть как среди водителей, так и у местных властей.

«Говорят: уберите их куда-нибудь в парк, не пускайте на дорогу. Они не рассматривают велодорожки как реальный инструмент влияния на транспортный спрос и не видят в велосипеде реальную конкуренцию автотранспорту», — подчеркнул он.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Ольга Карач
Зима ближе, чем кажется
Валерий Щукин
Фиаско генерала Носкевича
Сергей Балыкин
Рейтинг Doing business – все относительно
Петр Рудковский
Разгубленыя мужчыны галасуюць за папулістаў?
Павел Знавец
Пост на ЗДОРОВЬЕ до самой смерти.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru