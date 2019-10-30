Загорелась электроплита: 155 человек эвакуировали из детсада в Минске





Сообщение о загорании электроплиты в помещении кухни поступило на номер "101" от повара детского сада.





Оказалось, что в помещении кухни произошло загорание блока управления электроплитой. Пламя было ликвидировано работником детского сада при помощи огнетушителя.





До прибытия спасателей из детсада было эвакуировано 155 человек: 119 детей в возрасте от 2 до 6 лет и и 36 взрослых.





Пострадавших нет. В результате огнем поврежден блок управления электроплитой. Причина происшествия устанавливается, рассматриваемая версия – короткое замыкание электропроводки.