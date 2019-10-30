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Загорелась электроплита: 155 человек эвакуировали из детсада в Минске

30 октября в полдесятого утра на проспекте Рокоссовского произошёл пожар в ГУО «Ясли-сад №73 г.Минска».


Сообщение о загорании электроплиты в помещении кухни поступило на номер "101" от повара детского сада.

Оказалось, что в помещении кухни произошло загорание блока управления электроплитой. Пламя было ликвидировано работником детского сада при помощи огнетушителя. 

До прибытия спасателей из детсада было эвакуировано 155 человек: 119 детей в возрасте от 2 до 6 лет и и 36 взрослых. 

Пострадавших нет. В результате огнем поврежден блок управления электроплитой. Причина происшествия устанавливается, рассматриваемая версия – короткое замыкание электропроводки.
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