Как сообщило Польское радио, в перспективе белорусским врачам не нужно будет проходить процедуру подтверждения диплома в Польше, чтобы устроиться там на работу по специальности.





Таким образом, белорусские медики в соседней стране смогут претендовать на зарплаты в 3-4 тысячи евро, наравне с поляками.





Это обсудили на Примусе экономисты Ярослав Романчук и Леонид Заико





– Врачей забирают, компьютерщиков забирают, строителей забирают. Даже не забирают, а они сами уезжают. У нас же за 3-4 тысячи евро лучших специалистов с руками и ногами возьмут, – говорит Ярослав Романчук.





И это при том, что многие медработники уже сейчас повально учат немецкий язык. То есть, Германия и Польша будут конкурировать за белорусских медиков. Представляете, что будет твориться на нашей территории?





По его словам, «найти врача хорошего – это будет гигантская проблема, а хорошие врачи будут стоить очень дорого, потому что лечиться у ветеринаров и студентов четвертого или третьего курса мединститута будет себе дороже».





– И на этом фоне, кто-то из правительства говорит, мол, мы будем молодежь в армию забирать. Белорусы уезжают из страны, а они думают, кого же в армию призвать, – удивляется экономист.









По мнению Леонида Заико, своей инициативой польские власти решили коварно отомстить белорусским чиновникам.





– Вот вам и ответ европейцев. Вы нам стали угрожать атомной станцией своей. А мы у вас врачей заберем, молодежь заберем, в армию она не пойдет. Кем вы будете воевать... Партизанами? Кто пойдет, кроме Вити, Димы и Коли (сыновья Александра Лукашенко - прим. БП) воевать? Никто. Все морду кирпичом сделают, скажут: здоровья нету, плоскостопие.





Поэтому здесь мы попались на удочку коварных империалистов, надо признать, – иронизирует экономист.