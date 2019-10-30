Историк Кузнецов: В Беларуси сохранились не только улицы с именами палачей, но и их идеология
Вспоминая о сталинских репрессиях и сотнях тысяч замученных и расстрелянных белорусов, не нужно забывать и о их палачах.
Их именами до сих пор названы улицы наших городов, а вот имена жертв и места их захоронения нынешняя белорусская власть скрывает - архивы КГБ тех времен в Беларуси до сих пор засекречены.
«В период «большого террора», после приказа 00447 по всей территории СССР начались расстрелы, практически каждую ночь убивали арестованных. В Беларуси были расстреляны сотни тысяч людей», - рассказывает историк Игорь Кузнецов в комментарии Белсат
10:23 30/10/2019
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