Шок! Пьяный белорус задавил фурой своего земляка в Польше









Инцидент произошел 12 октября в местечке Шумово (Замбрувский повет) на паркинге для большегрузов.





По сообщению польской полиции, житель Барановичей Андрей К. находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения (0,97 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе) и, видя, что его коллега Дмитрий М. стоит перед автомобилем, продолжил движение.





Дмитрий попал под грузовик. Он получил травмы, от которых скончался на месте. Андрей арестован на три месяца польской полицией для следственных мероприятий.









По информации коллег-дальнобойщиков, мужчина, который погиб, пытался не допустить выезда пьяного товарища на дорогу и встал на пути фуры. Однако выпивший водитель не отреагировал на товарища, преграждавшего ему путь.





Сознательно это было или нет, должно выяснить следствие. На стоянке работали видеокамеры.





В фирме грузоперевозок, где работал Дмитрий, рассказали, что мужчине было 36 лет, он работал на этом предприятии 11 лет и был на хорошем счету. «Очень хороший был водитель, ответственный, исполнительный, никаких претензий никогда не было».





Дмитрий и Андрей знали друг друга и работали в фирмах, расположенных рядом.