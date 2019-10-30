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Палата представителей США признала геноцид армян в Османской империи

Палата представителей США приняла резолюцию о признании геноцидом массовые убийства армян в Османской империи с 1915 по 1923 год. Этот шаг может существенно осложнить и без того напряженные отношения США и Турции.

Об этом сообщает "Белсат" со ссылкой на Reuters.

За резолюцию проголосовало 405 законодателей, против – 11.

Кроме того, Палата представителей одобрила законопроект, обязывающий Дональда Трампа ввести санкции против Анкары из-за турецкой военной операции против курдов на севере Сирии.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу уже осудил решения американского Конгресса. Он назвал резолюции позорными и заявил, что считает это местью США.


Пока неизвестно, поддержит ли решения Палаты представителей американский Сенат – верхняя палата Конгресса США.

Во время массовых убийств и депортации армянского населения Османской империи в 1915-1923 годах погибло около 1,5 миллионов человек. Эти преступления признали геноцидом Европарламент, Франция, Германия, Италия, Россия и ряд других стран мира. Турция официально отказывается называть преследование армян геноцидом и считает, что жертв среди армянского населения было во много раз меньше.
Источник: КА/ИР belsat.eu
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