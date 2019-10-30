Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Минздрав обучает учителей распознавать наркотическое опьянение у учеников

Минздрав обучает педагогов распознавать наркотическое опьянение у учеников. Об этом рассказал министр здравоохранения Владимир Караник после совещания у президента по вопросам противодействия распространению наркотиков и профилактики наркомании, пишет TUT.BY

— Мы сейчас разработали методические рекомендации для того, чтобы педагоги в школах могли определять признаки употребления детьми психоактивных веществ, — сообщил Караник в эфире СТВ.

Министр признал, что сегодня в обществе не всегда хватает информации.

— На сегодняшний день действительно, возможно, не хватает информации о том, что практически во всех государственных аптеках и в магазинах медтехники есть тесты, которые позволяют определить, что ваш близкий употреблял наиболее распространенные психоактивные вещества. Об этом мало кто знает. И если у матери возникли вопросы, что, возможно, ее ребенок употребляет такие вещества, она может этот тест купить и проверить, — рассказал министр.


Специалист подчеркнул, что наиболее эффективный метод борьбы с наркоманией — профилактика.

— Лечение наркозависимых — очень сложный процесс. Даже с применением современных методик частота рецидивов достигает 80−85%.

«Детей сажают, а магазинов меньше не стало». Что «матери 328» предлагают изменить в борьбе с наркотиками

Но начинается все из семьи, уверен министр.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Ольга Карач
Зима ближе, чем кажется
Валерий Щукин
Фиаско генерала Носкевича
Сергей Балыкин
Рейтинг Doing business – все относительно
Петр Рудковский
Разгубленыя мужчыны галасуюць за папулістаў?
Павел Знавец
Пост на ЗДОРОВЬЕ до самой смерти.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru