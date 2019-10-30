— Мы сейчас разработали методические рекомендации для того, чтобы педагоги в школах могли определять признаки употребления детьми психоактивных веществ, — сообщил Караник в эфире СТВ





Министр признал, что сегодня в обществе не всегда хватает информации.





— На сегодняшний день действительно, возможно, не хватает информации о том, что практически во всех государственных аптеках и в магазинах медтехники есть тесты, которые позволяют определить, что ваш близкий употреблял наиболее распространенные психоактивные вещества. Об этом мало кто знает. И если у матери возникли вопросы, что, возможно, ее ребенок употребляет такие вещества, она может этот тест купить и проверить, — рассказал министр.









Специалист подчеркнул, что наиболее эффективный метод борьбы с наркоманией — профилактика.





— Лечение наркозависимых — очень сложный процесс. Даже с применением современных методик частота рецидивов достигает 80−85%.





«Детей сажают, а магазинов меньше не стало». Что «матери 328» предлагают изменить в борьбе с наркотиками





Но начинается все из семьи, уверен министр.